وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلنت مصادر مطلعة في صيدا عن استمرار الاشتباكات في مخيم عين الحلوة، جنوبي لبنان، ومصدر من حركة فتح يقول إنّ عملية اغتيال العرموشي "مخطط لها".

وقد اشتدت وتيرة المعارك في عدة مناطق في المخيم، واحتدمت الاشتباكات عند محور حطين - جبل الحليب، وفق ما أفادت المصادر كما سقطت قذيفة في "حسبة" (سوق الخضار) صيدا، من جراء الاشتباكات، التي أدت إلى دمار كبير في المخيم.

وكذلك، قال المصدر إنّ "ثمة توجه لفتح أكثر من محور في اشتباكات مخيم عين الحلوة".

وكان المصدر قد أفاد سابقاً بوقوع "اشتباكات عنيفة، بالقذائف والأسلحة الرشاشة، في معظم أحياء مخيم عين الحلوة"، مشيراً إلى سماع صوت قذائف.

و إنّ "أكثر من 40 شقةً دُمِّرت بشكل كلي، بفعل الاشتباكات في المخيم، مشيراً إلى تصاعد أعمدة الدخان، إثر استهداف منزل بقذيفة أر بي جي".

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