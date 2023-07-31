وحيدي: إيران والعراق تنسقان لتسهيل حركة زوار الأربعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الداخلية الإیراني "أحمد وحیدي" : ان ایران و العراق تنسقان جهودهما لتسهيل حركة زوار الأربعين الحسينية عبر الحدود المشتركة.

و اضاف وحیدي الیوم الاثنین في تصریح للمراسلین بمنفذ مهران الحدودي (غرب البلاد) : لقد قمت اليوم بزيارة 4 منافذ حدودیة (مهران وخسروي وجذابه و شلمجة) برفقة وزير الداخلية العراقي؛ وعليه سيتم اتخاذ إجراءات مناسبة من قبل الطرفين بشأن تحديد المشاكل خلال الزيارة الاربعينية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.

وأعرب وزير الداخلية الايراني، عن تقديره لقاء كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال الذي قدمه العراق شعبا وحكومة للزوار خلال يومي التاسوعاء والعاشوراء الحسيني (ص) هذا العام، وقال : بالنسبة لأيام الأربعين تم التوصل الى توافقات جيدة مع الجانب العراقي بهدف تسهيل حركة الزوار وقضايا تتعلق بجوازات السفر والطرق والمواصلات والمياه والغذاء والسكن.

وذكّر وحيدي ايضا بانه تمت الموافقة على اصدار جواز سفر خاصة بمراسم الاربعين للزوار الايرانيين.

/انتهی/