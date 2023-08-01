  1. إيران
  2. السياسة
٠١‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٨:٣٦ ص

وزير الداخلية العراقي يتفقد حدود "شلمجه" الجنوبیة

وزير الداخلية العراقي يتفقد حدود "شلمجه" الجنوبیة

 تفقد وزير الداخلية العراقي عبدالامير الشمري، معبر شلمجة الحدودي مساء امس الاثنين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تفقد وزير الداخلية العراقي عبدالامير الشمري، معبر شلمجة الحدودي مساء امس الاثنين.

وناقش وزير الداخلية العراقي، خلال حضوره معبر شلمجة الحدودي ، عملية تجهيز هذه المنطقة لاستقبال زوار اربعينية الامام الحسين (ع).

وكان محافظ خوزستان برفقة وزير الداخلية العراقي خلال هذه الزيارة.

وفي منطقة اروند الحرة ، ناقش وزير الداخلية الايراني أحمد وحيدي ، في لقاء مشترك مع نظيره العراقي ، القضايا المتعلقة بالتنسيق الأمني المشترك ، ومراقبة الحدود الدولية ، والتحضير لاستقبال الزوار الإيرانيين من قبل الجانب العراقي.

وكان وزير الداخلية الايراني قد قام يوم الاثنين بزيارة تفقدية لمعبر شلمجة ايضا.

/انتهی/

رمز الخبر 1935497

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات