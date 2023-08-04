أمير عبداللهيان يشير الى الدور المهم لكراتشي في تعزيز التعاون الاقتصادي بين إيران وباكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حسين أمير عبد اللهيان خلال اجتماع مع المراسلين: في مجموعة المسؤولين السياسيين والاقتصاديين في المنطقة، بالإضافة إلى رجال الأعمال وممثلي القطاعات الاقتصادية والتجارية في البلدين، أثيرت أفكار مختلفة حول كيفية لتحسين التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتابع: بطبيعة الحال، بصفتها المركز الاقتصادي لباكستان، يمكن لكراتشي أن تلعب دوراً مهماً في هذا المجال.

وقال وزير الخارجية: تم توقيع وثيقة بين غرفة تجارة إيران باعتبارها أكبر وأنشط غرفة في إيران وغرفة تجارة كراتشي باعتبارها الأكبر والأكثر نشاطا في باكستان.

وأشار أمير عبد اللهيان: بالطبع، يحاول زملائي في السفارة والقنصليات المختلفة تقوية الروابط بين الغرف التجارية في مقاطعات أخرى في جمهورية إيران الإسلامية وباكستان، وبالطبع كان هناك تعاون في الماضي. لذلك نامل أن تنمى هذه العلاقات بعد مشاورات اليوم.

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