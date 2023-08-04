أمير عبداللهيان: العلاقات الإيرانية الباكستانية تسير على المسار الصحيح

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى حسين أميرعبد اللهيان في المرحلة الأخيرة من زيارته الرسمية التي تستغرق ثلاثة أيام، في مدينة كراتشي. عاصمة اقليم السند الباكستاني مع بيلاوال بوتو زرداري وزير خارجية باكستان.

وقام الوزيران في هذا الاجتماع بتقييم النتائج التي تم الحصول عليها خلال زيارة وزير خارجية بلادنا.

وأعرب وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية، عن ارتياحه لنتائج لقاءاته مع نظيره الباكستاني وغيره من كبار المسؤولين الباكستانيين، ووصف المحادثات بين وفدي البلدين بأنها مثمرة.

وصرح أمير عبد اللهيان: إن جمهورية إيران الإسلامية كانت وستظل دائمًا تريد الخير لحكومة وشعب باكستان. واعرب عن ارتياحه لتقدم العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة، وأكد أن هذه العلاقات تسير على المسار الصحيح.

كما قيم وزير خارجية باكستان في هذا الاجتماع نتائج زيارة وزير خارجية بلادنا ومحادثاته مع كبار المسؤولين الباكستانيين بأنها كانت ناجحة وأكد أن هذه الرحلة كانت أنجح رحلة لوزير خارجية من الدول الاخرى زار باكستان في فترة ولايته.

وصرح بيلاوال بوتو زرداري: إن النجاحات التي حققناها في العلاقات بين البلدين في الأشهر القليلة الماضية كانت أكثر إثارة للإعجاب وفعالية مما كانت عليه في السنوات العديدة الماضية، وفي الواقع لقد وضعنا الأسس لمزيد من توسيع العلاقات.

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