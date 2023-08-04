أمير عبد اللهيان يصل إلى كراتشي، القلب الاقتصادي لباكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل وزير خارجية بلادنا إلى كراتشي، القلب الاقتصادي لباكستان، على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى.

وجدير بالذكر أن وزير خارجية بلادنا وصل إسلام أباد مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي.

وخلال هذه الرحلة، أجرى وزير خارجية بلادنا محادثات ثنائية مع وزير خارجية باكستان، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس الجمعية الوطنية، وقائد جيش هذا البلد.

وعند وصوله إلى كراتشي، سيقوم وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية بازاحة الستار عن الاسم الجديد لشارع كليفتون القديم، والذي تم تغييره إلى اسم الإمام الخميني (رض).

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