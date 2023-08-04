  1. إيران
  2. السياسة
٠٤‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ١:٠٠ م

أمير عبد اللهيان يصل إلى كراتشي، القلب الاقتصادي لباكستان

أمير عبد اللهيان يصل إلى كراتشي، القلب الاقتصادي لباكستان

وصل وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان قبل دقائق إلى كراتشي، القلب الاقتصادي لباكستان، على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل وزير خارجية بلادنا إلى كراتشي، القلب الاقتصادي لباكستان، على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى.

وجدير بالذكر أن وزير خارجية بلادنا وصل إسلام أباد مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي.

وخلال هذه الرحلة، أجرى وزير خارجية بلادنا محادثات ثنائية مع وزير خارجية باكستان، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس الجمعية الوطنية، وقائد جيش هذا البلد.

وعند وصوله إلى كراتشي، سيقوم وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية بازاحة الستار عن الاسم الجديد لشارع كليفتون القديم، والذي تم تغييره إلى اسم الإمام الخميني (رض).

/انتهى/

رمز الخبر 1935577

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات