اللواء سلامي: نطاق نفوذ القوات البحرية الإيرانية يتسع كل المحيطات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان القائد العام لحرس الثورة الإسلامية، خلال خطابه في حفل إضافة أنظمة ومعدات جديدة إلى سلاح البحرية التابع لحرس الثورة، والذي أقيم بحضور مجموعة من القادة الوطنيين والعسكريين، قال : "اليوم وعلى مدى 45 عامًا بالنسبة لنا، إنه يوم لا يُنسى"، مضيفا: "ان دولا تكون قوية تستطيع ان تحافظ على استقلالها وكرامتها... واليوم ان الشعب الإيراني يعرف طريق القوة بمعرفته على النظام غير العادل في العالم".

وأشار اللواء سلامي: "خلافا للفكرة التي تعتقد أن وجود العدو سيكون خطرا علينا، فقد وفر هذا العدو فرصة النمو لنا، وبتفعيل الفرص وكسر سلسلة التهديدات والمخاطر زاد معدل نمو إنتاج قوتنا الدفاعية والعسكريةـ خيث اننا لسنا مستهلكوا القوة، بل نكنون منتجو القوة"، مبينا: "إن عقلية العدو أنهم رواد العلم، وكسر هذه العقلية كان عملا عظيمًا... العدو يريد منا أن نتوقف، لكن قوتنا اليوم تفوق قدرة العدو للسيطرة والمواجهة معنا".

وأوضح القائد العام لحرس الثورة: "ان البناء الأساسي لقوتنا مرئي وقد اكتسبنا هذه القوة نتيجة الحظر المفروض علينا من قبل الأعداء، مؤكدا أن القوات البحرية الإيرانية حاضرون على شواطئ وأعماق البحار، ونطاق نفوذهم يتسع جميع المحيطات، وشعبنا يتقدم إلى الأمام بشكل مستقل".

وشدد: "إن القوات البحرية الإيرانية لا يدافعون عن حدودنا المائية فقط، بل يدافعون أيضًا عن مصالح الشعب الإيراني حول العالم ويدعمون الأمن البحري".

/انتهى/