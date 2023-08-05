تنفيذ عملية إطلاق نار في "تل أبيب"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصيب ثلاثة مستوطنين "إسرائيليين"، مساء اليوم السبت5/8/2023م، في عملية اطلاق نار وقعت بمنطقة نحلات بنيامين في مدينة "تل أبيب" وسط الكيان الصهيوني.

وأفادت" نجمة داود الحمراء" بإصابة 3 مستوطنين بينهم إصابة وصفت بالحرجة جداً في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني وسط مدينة "تل أبيب".

بدورها، أكدت قناة 13 العبرية، استشهاد منفذ عملية إطلاق النار في "تل أبيب"، مبينة أن المنفذ يبلغ من العمر (19عاماً).

في حين، قالت القناة 14 العبرية: إن الإصابات الـ3 أحدهم حارس أمن".

المصدر: فلسطين اليوم

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