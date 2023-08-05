سلمي: عملية "تل أبيب" تؤكد أن مخططات حرف بوصلة الشعب الفلسطيني عن قضيته لن تنج

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين طارق سلمي، اليوم السبت5/8/2023م، أن عملية إطلاق النار في "تل أبيب" هي امتداد لمعركة "وحدة الساحات" التي خاضتها سرايا القدس العام الماضي رداً على اغتيال قادة السرايا.

وقال سلمي في تصريحات إذاعية:" نبارك هذه العملية البطولية التي تأتي رداً على جرائم العدو الصهيوني وتدنيس المقدسات والمسجد الأقصى وتؤكد بأنها لن تسمح للعدو في الاستمرار في جرائمه وأن العدو سيدفع ثمن هذه الجرائم".

وأضاف:" اليوم المقاومة ومن خلفها الجماهير الفلسطينية تؤكد على ذلك من خلال البارود والنار وكما تؤكد أن الشعب الفلسطيني متمرس ومتمسك في خيار المقاومة حتى دحر هذا الاحتلال".

وشدد على أن عملية إطلاق النار في "تل أبيب"، جاءت تأكيداً على ترابط الساحات واستمرار المقاومة في مواجهة العدوان ورداً طبيعيا على جرائم القتل اليومية التي ينفذها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في الضفة الغربية .

وأشار الناطق باسم الجهاد إلى أن عملية "تل أبيب" رسالة ميدانية للأجهزة الأمنية الإسرائيلية وحكومة الاحتلال الفاشية الاجرامية التي تحاول تمرير مخططاتها ضد الشعب الفلسطيني بأن الجماهير الفلسطينية والمقاومة لهم بالمرصاد لكل السياسيات وأنها مستمرة في الدفاع عن الأرض والمقدسات.

وبين سلمي أن عملية اطلاق النار في "تل أبيب" التي تأتي في ذكرى معركة وحدة الساحات التي اكدت على الوحدة القضية ووحدة مصير الشعب الفلسطيني هي تأكيد وامتداد لهذه المعركة وتؤكد على استمرار المواجهة والقتال مع العدو الصهيوني.

كما بين أن عملية "تل أبيب" هي ترجمة ميدانية من قبل أبناء شعبنا بالتأكيد على الرواية الوطنية الفلسطينية والحق الفلسطيني وبأن الحقوق لا يمكن أن تسقط بالتقادم.

وحول موقع العملية، أكد الناطق باسم الجهاد أن وقوع العملية في وسط الكيان، لتؤكد بأن الاحتلال لا يستطيع أن يحسم الصراع وبأن الشباب الثائر سائر على نهج المقاومة وأن كافة سياسات حرف بوصلة الشباب الفلسطيني لن تنجح.

وأصيب ثلاثة مستوطنين "إسرائيليين"، مساء اليوم السبت5/8/2023م، في عملية اطلاق نار وقعت بمنطقة نحلات بنيامين في مدينة "تل أبيب" وسط الكيان الصهيوني.

وأفادت" نجمة داود الحمراء" بإصابة 3 مستوطنين بينهم إصابة وصفت بالحرجة جداً في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني وسط مدينة "تل أبيب".

وبدورها، أكدت قناة 13 العبرية، استشهاد منفذ عملية إطلاق النار في "تل أبيب"، مبينة أن المنفذ يبلغ من العمر (19عاماً).

في حين، قالت القناة 14 العبرية: إن الإصابات الـ3 أحدهم حارس أمن".

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