محافظ المركزي الإيراني يؤكد على ضرورة تطوير العلاقات التجارية والمصرفية مع سريلانكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشاد محمد رضا فرزين خلال استقباله وزير خارجية سريلانكا، علي صدري على اهتمام البلدين بتوسيع العلاقات التجارية، معتبرا ان تطوير العلاقات النقدية والمصرفية بين إيران وسريلانكا ضرورة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأشار محافظ المركزي الإيراني إلى أهمية اتحاد التبادل الآسيوي لتنمية العلاقات التجارية بين البلدين، قائلا: "ان اتحاد التبادل الآسيوي هو ارضية مناسبة للغاية لتنمية العلاقات التجارية والنقدية بين البلدين، و يمكن أيضًا استخدام هذه الأرضية لتسوية المطالبات".

واقترح فرزين تشكيل فريق عمل متخصص وفني مصرفي ونقدي بين البنكين المركزيين للبلدين وأضاف: "إن تشكيل مجموعة العمل هذه يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في تسريع وتسهيل الأمور المصرفية. كما يمكن الاستفادة من قدارتها لتطوير العلاقات النقدية والمصرفية والتعاون والتبادلات الاقتصادية".

وشدد محافظ المركزي الإيراني: "أنه بالرغم من العقوبات الأحادية، تمكنت إيران من إقامة علاقات تجارية مستقرة مع شركائها التجاريين، دون التسبب في مشاكل لهذه الشركاء"، مضيفا: "إيران مستعدة الآن تمامًا للتعاون مع سريلانكا من أجل توسيع العلاقات النقدية والتجارية في إطار اتحاد التبادل الآسيوي".

كما أشار وزير خارجية سريلانكا بدوره في هذا الاجتماع إلى العلاقات الطويلة والمستمرة بين البلدين وأعلن استعداده لزيادة مستوى التجارة الثنائية وقال: "اللجنة المصرفية بين إيران وسريلانكا لمتابعة القضايا الثنائية وتسهيل الشؤون التجارية تساعد بالتأكيد تنمية التعاون الثنائي".

وأضاف وزير خارجية سريلانكا انه يتابع البنك المركزي السريلانكي الإجراءات في إطار اتحاد التبادل الآسيوي. كما أعرب عن تقديره لدعم إيران لسريلانكا في صندوق النقد الدولي.

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