قائد الثورة يزور معرض إنجازات المجموعة البحرية الـ86 التابعة للجيش الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار قائد الثورة، الامام الخامنئي (مد ظله العالي ) صباح اليوم ، معرض إنجازات المجموعة البحرية الـ86، وذلك على هامش استقباله لطاقم واسر المجموعة البحرية الـ86 التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حسينية الامام الخميني (رض).

واعتبر سماحته إبحار مجموعة الأسطول 86 للجيش حول الأرض عملا كبيرا و شرفاً عظيماً، وأضاف: "أن عدد القوات البحرية الشهيرة في العالم الذين قاموا بهذا العمل ويمكنهم القيام به قليل،لكنكم أنجزتم هذه المهمة وعبرتم من ثلاثة محيطات وعدتم إلى البلاد فخورًا، لا ينبغي أن يُنظر إلى هذه الحركة الهائلة والعميقة على أنها حادث عسكري وبحري؛ لأن كل عامل من عوامل تشكيله يستحق الاهتمام والتعلم"، مبينا: "أعزائي! إن ما قام به أسلافكم خلال الأحداث المهمة للثورة الاسلامية حتى اليوم، هو أساس نجاحكم اليوم وعلينا أن نكون ممتنين لهم. وقدم حرس الثورة والجيش الكثير من التضحيات في البحر وهذه التضحيات آتت ثمارها".

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