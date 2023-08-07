المتحدث باسم حرس الثورة: إجراءات امريكا الشريرة ستقابل بالرد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد رمضان شريف خلال تصريحات له في حفل تكريم الصحفيين: "ان دول المنطقة أدركت أن إيران ستصبح قوة اقليمية كبرى"، مضيفا: "ان من خلال المعارك المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، فهمت دول المنطقة ان الولايات المتحدة ضعفت وفي المقابل، تعاظمت قوة الجمهورية الإسلامية، وأن أمن الخليج الفارسي يجب أن تضمنه الدول المحيطة به".

وأشار المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية إلى أنه في الخطوة الأولى من تاريخ الثورة الإسلامية، تم تشكيل البنى التحتية اللازمة للتقدم والحضارة، مبينا: "وفي الخطوة الثانية للثورة، نحقق قفزة مزدوجة، والسنوات القادمة ستكون سنوات ازدهار إيران وقوتها".

ولفت إلى انه بسبب الإمبراطورية الإعلامية للأعداء، فإن خطاب ورسالة الثورة الإسلامية لم تصل إلى آذان الجمهور بقدر ما ينبغي، مضيفا: "إن الضغط الإعلامي الثقيل للأعداء يحاول إظهار تقدم الثورة الإسلامية على أنه مشوه ومليء بالأزمات وعلى وشك الانهيار".

وأشار إلى فشل الأعداء خلال الفتنة التي أثاروها في إيران العام الماضي، وقال: "الشعب الإيراني متيقظ ويعرف الخادم والخائن جيدًا، وهم يأتون إلى الميدان جيدًا في الاوقات الحاسمة".

/انتهى/