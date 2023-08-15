قادة حرس الحدود الإيراني والعراقي يجتمعون في بغداد قبيل زيارة الأربعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد اجتماع بشأن أمن الحدود في بغداد بمشاركة قائد حرس الحدود الإيران والعراقي وقادة اخرين من حرس الحدود، تم فيه مناقشة موضوع تأمين الأمن خلال زيارة الأربعين الحسيني(ع).

وفي تصريح عقب هذا الاجتماع، أعلن قائد حرس الحدود الإيراني، العميد أحمد علي كودرزي أن البلدين سينظمان دورية حدودية مشتركة لأول مرة خلال أيام زيارة الأربعين.

وكذلك في هذا الاجتماع الذي حضره قادة حرس الحدود في المحافظات الحدودية الإيرانية والعراقية، تم الاتفاق على تبادل المعلومات حول أمن البوابات الحدودية، كما وقعا قائدا حرس الحدود للبلدين، العميد كودرزي واللواء محمد عبدالوهاب سكر على اتفاقية امنية لتأمين امن الحدود المشتركة.

يذكر انه في كل عام، وخلال زيارة الأربعين، يتوجه الملايين من الإيرانيين إلى العراق عبر الحدود للمشاركة في مسيرة زيارة الأربعين من النجف الأشرف إلى مدينة كربلاء المقدسة.

وتشير التقديرات إلى أن 5 ملايين زائر من إيران سيشارك في زيارة الأربعين في هذا العام الذي ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة.

/انتهى/