الخارجية الروسية تعلق على اجتماع جدة بشأن الأزمة الأوكرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا هذا في رد نُشر على موقع الوزارة على الإنترنت فيما يتعلق بلقاء عقد في جدة حول أوكرانيا مشاكل.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أنه "بدون مشاركة روسيا ومراعاة مصالحها، لن يكون لأي اجتماعات بشأن الأزمة الأوكرانية أدنى قيمة مضافة".

وجاء في الرد: "نحن مقتنعون بأن تسوية شاملة ومستدامة وعادلة حقًا لا يمكن تحقيقها إلا إذا أوقف نظام كييف الأعمال العدائية والهجمات الإرهابية، وتوقف رعاته الغربيون عن ضخ الأسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأشارت أيضا إلى أنه يجب تأكيد "الأسس الأصلية لسيادة أوكرانيا - وضعها المحايد وعدم الانحياز وغير النووي".

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