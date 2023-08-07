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٠٧‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٦:٢٧ م

مساعد وزير الخارجية الايراني يجري مباحثات مع نظيره الروسي

مساعد وزير الخارجية الايراني يجري مباحثات مع نظيره الروسي

اجرى مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية، علي باقري كني، مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي ريابكوف، صباح اليوم الاثنين في طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اجرى مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية "علي باقري كني، مباحثات مع نظيره الروسي، سيرغي ريابكوف، الذي يزور طهران، اليوم الاثنين، في مبنى وزارة الخارجية الايرانية.

وكان المتحدث باسم الخارجية "ناصر كنعاني"، اعلن خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم، عن وصول معاون وزير خارجية روسيا سرغئي ريابكوف الى طهران؛ منوها بأهمية الزيارات الدبلوماسية المتبادلة والقائمة على اساس رغبة كبار المسؤولين الروس والايرانيين.

واشار كنعاني الى "الاجتماع الهام" الذي سيعقد، غدا الثلاثاء، باستضافة "مركز الدراسات السياسية والدولية" التابع لوزارة الخارجية الايرانية، بحضور الجانبين.

كما لفت في هذا الخصوص، الى المباحثات التي اجراها وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان" قبل نحو شهرين، خلال اجتماع وزراء خارجية "مجموعة دول بريكس" و"بريكس بلس"، باستضافة جنوب افريقيا، ومباحثاته الثنائية مع نظيره الروسي هناك.

/انتهى/

رمز الخبر 1935699

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