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٠٨‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٥:٤٨ م

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني و العماني لمناقشة العلاقات الثنائية

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني و العماني لمناقشة العلاقات الثنائية

ناقش وزير الخارجية الإيراني، حسن اميرعبداللهيان احدث التطورات في العلاقات الثنائية بين طهران ومسقط من خلال اتصال هاتفي مع نظيره العماني ، بدر البوسعيدي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استعرض وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان، مساء اليوم الثلاثاء، احدث التطورات في العلاقات الثنائية وعملية تنفيذ الاتفاقات المبرمة بينهما من خلال اتصال هاتفي.

وأشاد أميرعبداللهيان بجهود نظيره العماني لمواصلة عملية التنمية وتوسيع العلاقات بين البلدين بشكل شامل.

وبدوره، أكد وزير خارجية سلطنة عمان، على جهود بلاده لتسهيل التعاون الإقليمي والدولي بمشاركة فاعلة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيرا إلى المباحثات الأخيرة بين الرئيس الإيراني، السيد ابراهيم رئيسي و جلالة سلطان عمان، هيثم بن طارق.

كما تباحث الجانبان في هذا الإتصال حول بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجالات الثنائية والإقليمية والدولية.

/انتهى/

رمز الخبر 1935741

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