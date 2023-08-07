وزير الخارجية الإيراني ينشر تفاصيل لقاءاته مع المسؤولين اليابانيين في طوكيو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الوزير الإيراني، اضاف في مدونته: لقد اجريت محادثات مفيدة بمدينة طوكيو مع كل من رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والصحة والرخاء الاجتماعي اليابانيين.

ووصل وزير الخارجية الإيراني، مساء الاحد، الى طوكيو، حسب التوقيت المحلي، والتقى ظهر اليوم الاثنين مع رئيس وزراء اليابان.

والجدير بالذكر، أن زيارة وزير الخارجية الايراني الحالية الى طوكيو، جاءت بالتزامن مع ذكرى القصف النووي الامريكي على مدينتي هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين في عام 1945 م، والذي خلف كارثة انسانية لا تزال اثارها باقية في هذا البلد.

هذا والتقى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، الذي يزور طوكيو بدعوة رسمية، نظيره الياباني، يوشيماسا هاياشي، لبحث القضايا الثنائية. والقضايا الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر.

وفي هذا الاجتماع، اعتبر وزير الخارجية الايراني أنه من المهم إعادة تنظيم العلاقات الثنائية ورسم خارطة طريق لتعاون طويل الأمد بين البلدين ، وأعلن استعداد ايران لمواصلة المشاورات في إطار مجلس التعاون و استمرار المشاورات بين النواب والمديرين العامين لوزارتي خارجية البلدين.

واعتبر أمير عبد اللهيان القدرات الموجودة في البلدين لتطوير العلاقات جديرة بالاهتمام وأكد على ضرورة تطوير الآليات اللازمة لتعزيز التعاون المتنوع.

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