أمير عبد اللهيان يغادر طهران متوجها إلى جنوب إفريقيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ترأس وزير خارجية بلادنا، حسين أميرعبداللهيان، وفداً للمشاركة في الاجتماع الخامس عشر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وجنوب إفريقيا، وغادر إلى هذا البلد بعد ظهر اليوم.

وأعلن مهدي آغا جعفري، سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى جنوب إفريقيا، يوم أمس أن الاجتماع الخامس عشر للجنة المشتركة بين إيران وجنوب إفريقيا سيعقد يوم الخميس المقبل بحضور وزير الخارجية في بريتوريا.

وقال: إن الاجتماع التمهيدي لهذه اللجنة بدأ يوم الثلاثاء بحضور كبار الخبراء من وزارتي البلدين في وزارة خارجية جنوب إفريقيا.

وصرح سفير إيران في جنوب إفريقيا: بحث سبل تطوير التعاون بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتكنولوجية، وكذلك استكمال الوثائق والمذكرات المتبادلة بين الجانبين للتوقيع في المستقبل القريب والزيارة الثنائية والرسمية التي يقوم بها رئيس جمهورية إيران الإسلامية إلى جنوب إفريقيا، والتي من المفترض أن تتم في خريف هذا العام، مدرجة في جدول أعمال هذا الاجتماع.

وفي الختام، أشار آقا جعفري إلى أن رئيس جنوب إفريقيا دعا أيضاً رئيس بلادنا للمشاركة في قمة بريكس التي ستعقد في جوهانسبرغ في سبتمبر المقبل.

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