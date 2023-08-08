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٠٨‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٢:٥٦ م

وزير الخارجية الإيراني يزور جنوب إفريقيا الخميس المقبل

وزير الخارجية الإيراني يزور جنوب إفريقيا الخميس المقبل

 أعلن سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في جنوب إفريقيا "مهدي أقاجعفري" ان وزير الخارجية الايراني "حسین امیرعبداللهیان" سيحضر الاجتماع الخامس عشر للجنة المشتركة بين البلدين في بريتوريا يوم الخميس المقبل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح أقاجعفري، بأن الاجتماع الخامس عشر للجنة المشتركة بين إيران وجنوب إفريقيا سيعقد يوم الخميس 10 أغسطس الجاري في بريتوريا، بحضور وزير الخارجية.

وقال: إن الاجتماع التمهيدي لهذه اللجنة بدأ أمس الاثنین بحضور كبار الخبراء من وزارة خارجية البلدين في جنوب إفريقيا ويستمرحتى اليوم.

وصرح سفير إيران في جنوب إفريقيا ان جدول أعمال هذا الاجتماع يشمل البحث حول سبل تطوير التعاون بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتكنولوجية واستكمال الوثائق والمذكرات المتبادلة بين الجانبين للتوقيع في الزيارة القادمة لرئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي في خريف 2023.

وقال أقاجعفري: إن رئيس جنوب إفريقيا دعا رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الى المشاركة في قمة بريكس بلاس التي ستعقد في جوهانسبورغ سبتمبر المقبل.

/انتهى/

رمز الخبر 1935731

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