توقيع اتفاقية التعاون الجمركي بين إيران واليابان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كتبت السفارة اليابانية في طهران في حسابها على تويتر اليوم الاحد: جرت مراسم التوقيع على اتفاقية بين حكومتي اليابان وإيران بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة والتعاون في الشؤون الجمركية في مقر وزارة الخارجية الايرانية.

ووقع الاتفاقية السفير الياباني المفوض في إيران ايكاوا كازوتوشي ومساعد وزير الشؤون الاقتصادية والمالية المدير العام للجمارك في إيران مهدي مير اشرفي.

وأضافت السفارة اليابانية في طهران في تغريدتها: الهدف من هذه الاتفاقية هو الدعم الإداري والتعاون المتبادل في الشؤون الجمركية.

والتقى وزير الخارجية الياباني موتيغي توشيميتسو، اليوم في طهران، برئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي و أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الأدميرال علي شمخاني، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف.

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