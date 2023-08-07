سوريا تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة الاعتداء على محيط دمشق ومساءلة مرتكبيه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الخارجية والمغتربين، قالت في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم: “اقترفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي جريمةً نكراء في حوالي الساعة الثانية وعشرين دقيقة من فجر يوم السابع من آب 2023 ، حيث نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان العربي السوري المحتل، مستهدفةً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، ما أدى إلى استشهاد أربعة عسكريين سوريين وإصابة أربعة آخرين بجروح، ووقوع خسائر مادية”.

وأضافت الوزارة: “إن إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سياساتها العدوانية والإرهابية، وتزامن عدوانها مع عمليات القوات الأمريكية الموجودة بشكل غير شرعي على الأراضي السورية ونشاط أدواتها من الإرهابيين والمرتزقة في سورية، يثبتان من جديد أن (إسرائيل) أداة لنشر الفوضى في المنطقة، والسبب الرئيسي لعدم الأمن والاستقرار فيها، كما كانت (إسرائيل) ولاتزال تمثل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي وعقبةً أمام الارتقاء بأوضاع شعوب المنطقة إنسانياً واقتصادياً، وذلك من خلال سعيها المحموم إلى تفجير المنطقة وإشعالها بهدف إضعاف دولها وشعوبها وإشاعة الفوضى والإرهاب فيها”.

وتابعت الوزارة: “إن سورية وإذ تدين بشدة هذا الاعتداء الإسرائيلي الإرهابي بما يمثله من جريمة عدوان موصوف وانتهاك جسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، تطالب مرةً أخرى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة هذا العدوان وغيره من الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، وتدعوهما إلى التحرك بشكل فوري لإلزام (إسرائيل) بالكف عن هذه السياسات العدوانية ومطالبة حماتها ورعاتها بتمكين مجلس الأمن من الاضطلاع بمسؤولياته بموجب أحكام ميثاق الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، ووضع حد لجرائم سلطات الاحتلال ومساءلة مرتكبيها وضمان عدم تكرارها”.

وكان أربعة عسكريين استشهدوا وأصيب أربعة آخرون جراء عدوان جوي إسرائيلي استهدف بعض النقاط في محيط دمشق فجر اليوم، في حين تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

المصدر: وكالة سانا

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