العواصف تخلّف قتيلين وتشلّ حركة الطيران شرق الولايات المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انهاحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من الإعصار في 10 ولايات أمريكية، من تينيسي إلى نيويورك، مرجحة احتمال هبوب رياح قوية قد تكون مدمرة، إلى جانب نزول برد بشكل كثيف.

وقالت الهيئة إن أكثر من 29.5 مليون شخص تعرضوا للإعصار بعد ظهر يوم الاثنين، وقتل صبي يبلغ من العمر 15 عاما في أندرسون بولاية ساوث كارولينا، حيث سقطت عليه شجرة أثناء خروجه من السيارة.

وفي فلورنسا، ألاباما، قالت الشرطة إن شابا يبلغ من العمر 28 عاما أصيب بالبرق وتوفي.



في غضون ذلك، تم إلغاء أكثر من 2600 رحلة جوية وتأخير ما يقرب من 7900 في مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي. وأخر البيت الأبيض لمدة 90 دقيقة مغادرة الرئيس جو بايدن، في رحلة تستغرق 4 أيام إلى أريزونا ونيو مكسيكو ويوتا.

كما ألغى حدثا للأمن السيبراني كان من المقرر أن تشارك فيه زوجة الرئيس جيل بايدن، ووزير التعليم ميغيل كاردونا، ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس ومديري المدارس والمعلمين ومقدمي تكنولوجيا التعليم من جميع أنحاء البلاد.



وقال كريس سترونج، خبير الأرصاد الجوية التابع لهيئة الأرصاد الوطنية، في إحاطة مباشرة على "فيسبوك": "يبدو أن هذا أحد أكثر الأحداث الجوية القاسية تأثيرا في منطقة وسط المحيط الأطلسي التي شهدناها منذ بعض الوقت".

وكان من المتوقع أن تضرب العواصف المناطق السكانية الرئيسية في وقت متأخر أمس الاثنين من بعد الظهر إلى بداية المساء، مما دفع السلطات لإرسال العمال الفيدراليين إلى منازلهم مبكرا حتى لا يكونوا في سياراتهم وسط الرياح والبرد والأعاصير.



أجلت العواصف مباراة في دوري البيسبول الرئيسي بين فيليز وواشنطن ناشونالز في فيلادلفيا، وفي ولاية ماريلاند، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرا من فيضان مفاجئ بعد سقوط 4 بوصات (10.2 سم) من الأمطار في فترة زمنية قصيرة.

المصدر: أ ب