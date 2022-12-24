امريكا ... مصرع 9 أشخاص جراء عاصفة ثلجية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضافت القناة تم تسجيل مصرع الأشخاص نتيجة للحوادث، ومعظمها حوادث المرور التي حدثت بسبب الأحوال الجوية السيئة، في ولايات أوهايو وكنتاكي وميسوري وكانساس.

من جانبه صرح موقع "flightaware.com" بإلغاء أكثر من 5,4 ألف رحلة جوية في الولايات المتحدة، أمس الجمعة، بسبب سوء الطقس. كما أسفرت العاصفة الثلجية، وفق معلومات موقع "poweroutage.us" عن انقطاع الكهرباء عن أكثر من 590 ألف منزل ومصنع. وتتوقع السلطات الأمريكية انخفاضا قياسيا في درجة الحرارة ووقوع عواصف ثلجية في العديد من الولايات الأمريكية، مما قد أدى إلى إعلان حالة الطوارئ في ولايات جورجيا وكنتاكي ونيويورك وأوكلاهوما ونورث كالورينا وداكوتا الجنوبية. كما أعلن محافظو عدد من الولايات أن قوات الإنقاذ والحرس الوطني الأمريكي في أراضيها تقع في حالة تأهب قصوى لإزالة آثار العواصف.

المصدر: تاس

/انتهى/