  1. الدولية
  2. الأمريكيتان
٢٤‏/١٢‏/٢٠٢٢, ١٠:٣٥ ص

امريكا ... مصرع 9 أشخاص جراء عاصفة ثلجية

امريكا ... مصرع 9 أشخاص جراء عاصفة ثلجية

صرحت قناة "CNN" بمقتل 9 أشخاص على الأقل جراء العاصفة الثلجية التي تجتاح الآن الولايات المتحدة الأمريكية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضافت القناة تم تسجيل مصرع الأشخاص نتيجة للحوادث، ومعظمها حوادث المرور التي حدثت بسبب الأحوال الجوية السيئة، في ولايات أوهايو وكنتاكي وميسوري وكانساس.

من جانبه صرح موقع "flightaware.com" بإلغاء أكثر من 5,4 ألف رحلة جوية في الولايات المتحدة، أمس الجمعة، بسبب سوء الطقس. كما أسفرت العاصفة الثلجية، وفق معلومات موقع "poweroutage.us" عن انقطاع الكهرباء عن أكثر من 590 ألف منزل ومصنع. وتتوقع السلطات الأمريكية انخفاضا قياسيا في درجة الحرارة ووقوع عواصف ثلجية في العديد من الولايات الأمريكية، مما قد أدى إلى إعلان حالة الطوارئ في ولايات جورجيا وكنتاكي ونيويورك وأوكلاهوما ونورث كالورينا وداكوتا الجنوبية. كما أعلن محافظو عدد من الولايات أن قوات الإنقاذ والحرس الوطني الأمريكي في أراضيها تقع في حالة تأهب قصوى لإزالة آثار العواصف.

المصدر: تاس

/انتهى/

رمز الخبر 1929137

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات