اعتقالات واسعة من مناطق متفرقة بالضفة الغربیة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء 8/8/2023 حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة تركز جلها في بلدة كوبر شمال غرب رام الله .

وقالت مصادر محلية ان الاعتقالات تركزت في بلدة كوبر شمال رام الله، حيث جرى اعتقال نحو 13 مواطنا من البلدة.

ومن جهة اخری اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المنطقة الشرقية بنابلس، باتجاه مخيم عسكر وذلك لتفنيذ عملية هدم منزل عائلة الشهيد عبد الفتاح خروشة، حيث تم اخلاء عائلة مكونة من 5 افراد، فيما اندلعت مواجهات وصفت بـ"العنيفة" بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال.

ويشار إلى أن الشهيد عبد الفتاح خروشة (49 عاما)، ارتقى برصاص الاحتلال خلال العدوان على مخيم جنين في السابع من آذار الماضي.

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