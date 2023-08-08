عبد اللهيان: المفاوضات النووية تركز على عودة جميع الأطراف إلى التزاماتهم

عشية يوم الصحفي؛

السيد رئيسي: الإعلام بمثابة جسر يربط بين الشعب والمسؤولين ووسيلة للتعبير عن الرأي

اعتبر الرئيس الايراني، السيد إبراهيم رئيسي، وسائل الإعلام، جسراً يربط بين الشعب والمسؤولين، مضيفاً في هذا الصدد: إن وسائل الإعلام تلعب دورًا مهمًا في بيان آراء المسؤولين للشعب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن التصريحات جاءت خلال زيارة أجراها الرئيس الإيراني، إلى مؤسسة الإذاعة والتلفزیون عشية يوم الصحافي و تفقد مختلف أقسام هذه الوسيلة الإعلامية.

وصرح السيد رئيسي في هذا الصدد: "يلعب الصحفيون دورًا مهمًا في شرح مطالب الناس للمدرا ء و رجال الدولة وكذلك إبداء آراء المسؤولين ورجال الدولة للشعب".

ووصف الرئيس الإيراني الإعلام والصحفيين، بجسر التواصل الذي يربط بين الشعب والمسؤولين الذين يتعين عليهم بذل جهود يومية مخلصة في مختلف المجالات.

وعن دور الإعلام الوطني، أكد رئيس الحكومة الثالثة عشر، أنه يلعب دورًا مهمًا في إيصال الرسالة وتعبیر الرأي العام و قال: إن الإعلام الوطني هو مركز الثقافة والفكر والتنمية في البلاد ولهذه الوسائل الإعلامية إحدى أهم المسؤوليات في قطاع بناء الثقافة في الدولة.

وعن دور الإعلام في الحفاظ على القيم الإسلامية، أكد السيد رئيسي أن الإعلام الوطني يلعب دوراً هاماً في الدفاع عن القيم الإسلامية وتقديم نمط الحياة الإيراني والإسلامي.

وأكد الرئريس الإيراني أن من مسؤولية جميع وسائل الإعلام بيان سياسات الحكومة مضيفاً: الحكومة منفتحة على الانتقادات ولا تعتبر المنتقدين أشخاصًا بدون هوية ولديها آذان صاغية للنقد.

وتابع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية: "خطاب الإعلام والمحللين مهم للحكومة، والإعلام الوطني قد خطى خطوات جيدة في هذا الصدد واليوم يشهد الإعلام الوطني نظرة تحولية نعتقد أنها يمكن أن تصل إلى ذروة التقدم.

وتحيي الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الثامن من آب من كل عام "يوم الصحفي" وذلك تخليدا لذكرى استشهاد المراسل الايراني"محمود صارمي"،والدبلوماسيين الايرانيين الثمانية على ايدي جماعة طالبان في مبنى القنصلية الايرانية بمزار شريف قبل قبل ربع قرن.

وتعتبر هذه المناسبة بمثابة تكريم للصحفيين والاعلاميين الذين ينظر إليهم على انهم اللسان الناطق للمجتمع فهم يتحملون رسالة ومسؤولية جسيمة لإظهار صوت الحق وتبيين الصورة الصحيحة.

ويحظى الصحفي في إيران، بمكانة مرموقة على كل الأصعدة. ولوسائل الإعلام أهمية بالغة في نشر وترويج المفاهيم وايجاد التحول الإيجابي في الشعوب.

كما يمكن لوسائل الإعلام _ بأشكالها المتنوعة_ أن تكون ذات أثر في توجيه أفكار وأذهان الناس ويمكن لها أن تخطو خطى كبيرة بصفتها عاملا على طريق تحقق الاهداف والتطلعات ولها تأثير كبير في تنمية ثقافة المجتمع.

أمير عبد اللهيان: مفاوضات الاتفاق النووي تركز على عودة جميع الأطراف إلى التزاماتهم

صرح وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان إن المحادثات والمفاوضات التي أجريت بجهود ووساطة الاتحاد الأوروبي والسيد بوريل ترصد عودة جميع الأطراف إلى التزاماتهم الكاملة في خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية الإيراني في مؤتمر صحفي في اليابان يوم أمس الاثنين، عن محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة: طبعا تبادل الأسرى قضية إنسانية، وقد أجرينا محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة منذ العام الماضي.

وقال أمير عبد اللهيان عن زيارة طوكيو والعلاقات بين إيران واليابان: في استراتيجية الدكتور رئيسي، يعتبر النظر إلى آسيا أحد الأولويات الرئيسية لسياسة البلاد الخارجية. وفي هذا الإطار، فإن تطوير العلاقات مع بلدنا الصديق، اليابان مهم بالنسبة لنا.

وأضاف: لدينا رأس مال كبير تحت تصرفنا. بما في ذلك أكثر من ألف عام من العلاقات الشعبية والثقافية وأكثر من 9 عقود من العلاقات الدبلوماسية الرسمية. نعتبر هذه العلاقات التاريخية خلفية قويا للعلاقات والتعاون بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الإيراني: إن إيفاد الدكتور سعادت السفير الجديد لبلادنا إلى طوكيو كأحد الدبلوماسيين وكبار المديرين في جمهورية إيران الإسلامية، جاء في إطار هذه العلاقات القوية بين البلدين.

وقال أمير عبد اللهيان: إن المحادثات والمفاوضات التي أجريت بجهود ووساطة من الاتحاد الأوروبي وجوزيب بوريل تشرف على عودة جميع الأطراف إلى التزاماتهم الكاملة في خطة العمل الشاملة المشتركة.

خطط السفر إلى اليابان

وقال أمير عبد اللهيان عن خطة زيارته لليابان ولقائه مع كبار المسؤولين في هذه الدولة الآسيوية: من بين خطط هذه الرحلة لقاء رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية.

وأضاف: في الحديث مع وزير الخارجية ورئيس الوزراء، سننظر في مختلف القضايا من العلاقات الثنائية إلى التطورات وبعض التحديات الإقليمية والدولية.

أوكرانيا

وفيما يتعلق بأوكرانيا، قال أيضاً: إن جمهورية إيران الإسلامية أكدت دائماًعلى موقفها الثابت والمبدئي بأن الحرب ليست الحل.

وتابع وزير الخارجية الإيراني: "منذ بداية الحرب بذلنا جهودًا على أعلى مستوى وعلى الروساء وقف الحرب وإعادة الأطراف إلى الحوار والحل السياسي، واتخذنا إجراءات فاعلة في هذا الإطار".

وأضاف أمير عبد اللهيان: نحن نعتبر الناتو واستفزازات هذا التنظيم من الجذور الرئيسية للحرب والأزمات. نواصل جهودنا لوقف الحرب وتركيز الأطراف على الحل السياسي.

القدرة الدفاعية والمسيرات

وقال في جزء آخر من حديثه عن القدرات الدفاعية الإيرانية: نحن في جمهورية إيران الإسلامية لدينا قدرة دفاعية قوية وتكنولوجيا عالية. تُستخدم قوتنا الدفاعية لضمان أقصى درجات الأمن القومي للبلد وأمن منطقتنا.

وفي إشارة إلى الاتهامات المتعلقة باستخدام الطائرات المسيرة الإيرانية في الحرب الأوكرانية، قال أمير عبد اللهيان: بطبيعة الحال، كان التعاون الدفاعي أحد محاور العلاقات مع روسيا في السنوات الماضية، لكنه لم نقدم أبدًا لموسكو طائرات مسيرة أو أسلحة إيرانية في حرب أوكرانيا .. أنتم تعلموا أن روسيا نفسها هي واحدة من أكبر منتجي ومصدري الأسلحة في العالم.

وقال وزير الخارجية الإيراني: قرأت اليوم تقريراً في اليابان يؤكد أن الأسلحة المستخدمة في أوكرانيا تم توريدها في الغالب من أمريكا والدول الغربية.

وأضاف: لم نقدم أي طائرات بدون طيار للاستخدام في أوكرانيا لأي طرف. في العام الماضي، طلبت شخصيًا من وزير خارجية أوكرانيا، إذا كان لديهم وثائق في هذا الصدد، أن يقدمها إلى السلطات العسكرية في بلدي. اتفقنا مع وزير خارجية أوكرانيا على أن يتوجه الوفد العسكري لبلدي إلى بولندا ويلتقي بالسلطات العسكرية الأوكرانية بشأن هذا الأمر.

وتابع رئيس دبلوماسية بلادنا: وفدنا العسكري دخل وارسو، لكن الجانب الأوكراني لم يحضر إلى مكان الاجتماع. في اتصال هاتفي مع وزير خارجية أوكرانيا، قلت إنني تأكدت من عدم وجود الوثيقة المزعومة لديك وأن الاتهامات ضد إيران بشأن استخدام طائرات إيرانية بدون طيار في الحرب بأوكرانيا كذب تمامًا.

وأوضح: مرة أخرى اتفقنا مع وزير خارجية أوكرانيا على أن الوفود العسكرية للبلدين ستجتمع في عمان. وايضا لم تقدم أوكرانيا أي وثيقة مقبولة خلال الاجتماع العسكري بين البلدين. وتم الاتفاق على أن يقوم الجانب الأوكراني بفحص وثائقه مرة أخرى وسيتم فحصها في اجتماع آخر مع الجانب الإيراني. لقد طلبنا مرارًا عقد هذا الاجتماع، لكن الجانب الأوكراني لم يحضر في الجولة الجديدة من المحادثات.

وشدد أمير عبد اللهيان: نحن ضد تسليح أي من أطراف الحرب في أوكرانيا. نعتبر استمرار إرسال الأسلحة الأمريكية والغربية على نطاق واسع إلى أوكرانيا سببًا لمزيد من انعدام الأمن وعدم الاستقرار في أوكرانيا والمزيد من القتل والدمار في هذا البلد.

وتابع: أؤكد مرة أخرى أنه وفقًا لتقرير أخبار اليابان، فإن معظم الأجزاء المستخدمة في الحرب بأوكرانيا تم الحصول عليها من الدول الغربية. الحرب في أوكرانيا ليست الحل. لم تقف جمهورية إيران الإسلامية أبدًا إلى جانب الحرب في أوكرانيا وأفغانستان ودول أخرى.

قال أمير عبد اللهيان: على أمريكا والغربيين أن يكفوا عن الاتهامات الباطلة لإيران. أعتقد أن الموقف المشترك لطهران وطوكيو فيما يتعلق بالصراع الأوكراني هو وقف الحرب والتركيز على السلام.

العلاقات مع روسيا

كما قال أمير عبد اللهيان عن العلاقات بين إيران وروسيا: إن روسيا جارة مهمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية. في مجال الاستقلال السياسي، نتبع شعار ونموذج لا الشرقية ولا الغربية. وفي إطار مصالح إيران، لدينا وسنواصل التفاعل والتعاون مع الغرب والشرق.

وتابع: إن التركيز على الجيران من أولويات الحكومة الإيرانية. في هذا الإطار، فإن روسيا هي أيضًا جارتنا الشمالية. لدى البلدين تعاونات مختلفة في المجالات التجارية والاقتصادية والسياحية وغيرها في إطار القانون الدولي، وقد خلق الجوار المزيد من القدرات لمتابعة هذه السياسة.

دور اليابان في الشرق الأوسط

وردا على سؤال حول دور اليابان في الشرق الأوسط وآفاق العلاقات الإيرانية اليابانية، قال وزير الخارجية الإيراني: لطالما كان لدينا تقييم إيجابي لشعب اليابان وحضارته وتاريخه. نعتقد أنه نظرًا للتطورات الإيجابية التي تحدث في غرب آسيا، يمكن لليابان أن تلعب دورًا بناء في المنطقة.

وأكد: إيران لديها أطول الشواطئ في الخليج الفارسي وبحر عمان. اليوم، لدى دول المنطقة الاستعدادات والإرادة اللازمة لضمان أمن منطقة الخليج الفارسي وأمن الطاقة في المنطقة. بطبيعة الحال، نتوقع أن يتم توفير الأمن الجماعي للمنطقة بشكل جيد من خلال قوة وقدرة دول المنطقة وأن اليابان ستدعم هذه السياسة.

وصرح رئيس السلك الدبلوماسي الإيراني: يمكن لطوكيو وطهران أن يكون لهما تعاون أقوى في هذا الإطار. نحن على استعداد تام في هذا الإطار.

السلطة القضائية : مزاعم "المنافقين" حول القيام بعمل ارهابي في مجمع القدس القضائي كاذبة

نفى المركز الاعلامي بالسطة القضائية الايرانية، ما ادعته زمرة "المنافقين" الارهابية حول القيام بعمل ارهابي في مجمع القدس القضائي بطهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء في بيان المركز الاعلامي للسلطة القضائية بهذا الشان: لقد ادّعت زمرة "المنافقين" الارهابية قبل ساعة، أنها اقدمت على عمل ارهابي في مجمع القدس القضائي بطهران.

وتابع البيان: لقد كشفت المتابعات، ان مزاعم زمرة المنافقين الارهابية لا اساس لها من الصحة وكاذبة؛ مبينا انه "لم يقع اي حادث قد يزعزع الامن في هذا المجمع القضائي".

وتكافح الجهات المختصة في إيران بشكل مستمر، بعض الجماعات الإرهابية المدعومة خارجياً والتي تسعى إلى النيل من الأمن والاستقرار في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره الياباني في طوكيو

التقى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان مع نظيره الياباني يوشيماسا هاياشي في طوكيو.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى حسين أميرعبداللهيان، مع نظيره الياباني في طوكيو وتبادل وجهات النظر معه في إطار استمرار لقاءاته الدبلوماسية.

وقبل هذا الاجتماع، أجرى رئيس السلك الدبلوماسي مشاورات ومحادثات مع وزير الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية في اليابان.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية زار أيضًا المعرض الدائم للتعريف بقدرات إيران التصديرية والمعالم الثقافية والسياحية في سفارة جمهورية إيران الإسلامية في طوكيو.

كما أجاب أمير عبد اللهيان على أسئلة في مؤتمر صحفي حضره أهم وسائل الإعلام اليابانية.

المتحدث باسم حرس الثورة: إجراءات امريكا الشريرة ستقابل بالرد

أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية، العميد رمضان شريف، ان إيران بلغت إلى مستوى من القوة يمكنه مواجهة أي عمل وتصرف شرير من أمريكا مثل حجز السفن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد رمضان شريف خلال تصريحات له في حفل تكريم الصحفيين: "ان دول المنطقة أدركت أن إيران ستصبح قوة اقليمية كبرى"، مضيفا: "ان من خلال المعارك المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، فهمت دول المنطقة ان الولايات المتحدة ضعفت وفي المقابل، تعاظمت قوة الجمهورية الإسلامية، وأن أمن الخليج الفارسي يجب أن تضمنه الدول المحيطة به".

وأشار المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية إلى أنه في الخطوة الأولى من تاريخ الثورة الإسلامية، تم تشكيل البنى التحتية اللازمة للتقدم والحضارة، مبينا: "وفي الخطوة الثانية للثورة، نحقق قفزة مزدوجة، والسنوات القادمة ستكون سنوات ازدهار إيران وقوتها".

ولفت إلى انه بسبب الإمبراطورية الإعلامية للأعداء، فإن خطاب ورسالة الثورة الإسلامية لم تصل إلى آذان الجمهور بقدر ما ينبغي، مضيفا: "إن الضغط الإعلامي الثقيل للأعداء يحاول إظهار تقدم الثورة الإسلامية على أنه مشوه ومليء بالأزمات وعلى وشك الانهيار".

وأشار إلى فشل الأعداء خلال الفتنة التي أثاروها في إيران العام الماضي، وقال: "الشعب الإيراني متيقظ ويعرف الخادم والخائن جيدًا، وهم يأتون إلى الميدان جيدًا في الاوقات الحاسمة".

في مؤتمر صحفي؛

كنعاني: إيران لديها قضايا مختلفة للمناقشة مع اليابان/ نتابع اموالنا المجمدة في طوكيو

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني في إشارة إلى زيارة وزير الخارجية الايراني لليابان ومتابعة الأموال الإيرانية المحجوبة في بنوك هذا البلد، وصل وزير الخارجية الايراني إلى اليابان الليلة الماضية بالتوقيت المحلي في طوكيو.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية في مؤتمر صحفي آمس الاثنين، يصادف يوم غد يوم المراسل وذكرى استشهاد 8 دبلوماسيين إيرانيين ومراسل وكالة ايرنا في مدينة مزار الشريف.

وتابع: "يوم المراسل يظهر أهمية دور الصحفيين ونعتقد أن الصحفيين هم أعين المجتمع الساهرة وعليهم أن يحافظوا بقلمهم على الشفافية والوعي والصحة وتقديم المعلومات الصحيحة المطمئنة إلى الرأي العام".

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: في عصر الإعلام ازدادت رسالة الكتاب وأصبح دورهم في المجتمع أكثر واضحاً.

وتابع القول كنعاني في إشارة إلى زيارة وزير الخارجية لليابان ومتابعة الأموال الإيرانية المحجوزة في البنوك اليابانية،: وصل السيد الوزير إلى اليابان الليلة الماضية بالتوقيت المحلي في طوكيو وعقد اجتماعات مع المسؤولين في البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: إن الاجتماعات عقدت في ساعات العمل الأولى من اليوم بالتوقيت المحلي.

وأضاف: لدينا قضايا مختلفة لبحثها مع اليابان. هناك علاقات تاريخية وسياقات مختلفة للبلدين.

وصرح كنعاني: في إطار رؤية الحكومة لتوسيع العلاقات مع آسيا، فإن اليابان هي أولوية لدينا قضايا ثنائية مع بعضنا البعض وهناك اهتمام خاص من الجانبين على مختلف المستويات.

وقال حول محادثات رئيسي ايران واليابان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، نوقشت قضية مطالب ايران وسنجري مباحثات مع السلطات اليابانية خلال الزيارة الحالية لوزير الخارجية من أجل التحقيق والتنفيذ العملي لهذه المسألة.

وحول وجود نائب وزير الخارجية الروسي في إيران قال كنعاني: إن التبادلات الدبلوماسية مستمرة على مستويات مختلفة. نشهد غدا الثلاثاء لقاءا مهما في مركز الدراسات السياسية بوزارة الخارجية. في يونيو من هذا العام، شارك وزير خارجية بلادنا في اجتماع بريكس، وخلال هذه الرحلة، أعلن الوزير أننا سنعقد مؤتمرًا قريبًا في إيران؛ لذلك، وعلى هذا الأساس، سيعقد يوم غد مؤتمر بعنوان "إيران ومجموعة بريكس" في مركز الدراسة بوزارة الخارجية. مضيفا نائب وزير الخارجية الروسي موجود في طهران في نفس الإطار وسيشارك في هذا المؤتمر.

دور عمان في تبادل الأسرى

وحول زيارة باقري إلى مسقط، أضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: هذه الزيارة كانت لغرض المحادثات الثنائية والقضايا الإقليمية الدولية. نحن نتابع قضايا مهمة بوساطة عمان في المجالات السياسية والاقتصادية والقنصلية، كما تلعب السلطات العمانية دورًا جيدًا في هذه المجالات، كما تمت زيارة باقري في إطار الديناميكيات الدبلوماسية فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية المهمة، وستستمر هذه المحادثات.

وقال: لدينا أيضا موضوع تبادل الأسرى كموضوع إنساني. هذه القضية هي واحدة من القضايا الحالية التي تتم مناقشتها مع مختلف الأطراف والتي تلعب فيها الحكومة العمانية دورها الخاص.

تعليق ايران على تواجد القوات العسكرية الأمريكية في الخليج الفارسي

وبشأن وجود القوات العسكرية الأمريكية في الخليج الفارسي، قال كنعاني: هذه قضية أثيرت في وسائل الإعلام، ونعتقد أن توفير الممرات المائية والشحن الآمن في الخليج الفارسي وبحر عمان هو أحد اولويات إيران. كما انه الموضوع يجب ان يكون في اطار التعاون المشترك لدول المطلة على الخليج الفارسي وبحر عمان.

وتابع: الدول لديها القدرة على التصرف دون أي تدخل خارجي. أكدنا مراراً أن تدخل دول من خارج المنطقة لاستقرار الأمن هو دائماً شعار زائف. إن وجود القوات الحكومية الأمريكية في المنطقة لم يكن أبدًا عاملاً أمنياً. موقف إيران في هذا الصدد واضح للغاية ونعتقد بشدة أن دول الخليج الفارسي قادرة على توفير الأمن الخاص بها ولا داعي لوجود قوات أجنبية خارج المنطقة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بخصوص حقل أرش النفطي: نحن نعتبر هذه المسألة مسألة قانونية وفنية. نحن مهتمون بتطوير الموضوع في إطار متخصص وتقني وقانوني. وتهتم إيران بدفع هذه القضية في إطار فني ومتخصص وسلمي في إطار الجوار مع دولة الكويت.

وفي إشارة إلى احتمال استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا، قال كنعاني: لا يمكنني الحديث عن الاحتمالات. المهم بالنسبة لإيران هو ألا تصبح قضية أوكرانيا قضية صعبة. ومن هذا المنطلق، أكدت إيران منذ بداية الأزمة على حل سياسي لإنهاء هذه الأزمة، وعلى أعلى المستويات، بذلت جهودها بحسن نية لتشكيل حل لإنهاء هذه الأزمة. على الدول التي تسلح بلا خوف أحد طرفي الحرب وتعتبر هذه الحرب فرصة لاختبار أسلحتها المختلفة أن تنتبه إلى أهمية هذه القضية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن زيارة وزير الخارجية الايراني لباكستان: إن هذه الزيارة تمت بدعوة من نظيره الباكستاني والسيد أمير عبد اللهيان قام بهذه الزيارة في الوقت المناسب كانت هذه الرحلة فرصة لتنفيذ الاتفاقات التي تمت مناقشتها بين رئيسي البلدين وحصلنا على نتائج جيدة جدا وواعدة خلال زيارة وزير الخارجية الايراني الى باكستان.

وأضاف: "لم يتم تحديد موعد بعد لزيارة السيد رئيسي لباكستان".

استدعاء السفير الدنماركي الى الوزارة الخارجية

وبشأن تدنيس القرآن الكريم في الدنمارك، أضاف كنعاني: استدعي صباح اليوم السفير الدنماركي في طهران إلى وزارة الخارجية من قبل المدير العام لدول غرب أوروبا احتجاجًا على التدنيس المتكرر للقرآن الكريم في هذا البلد. وأوضح السفير الدنماركي للمدير العام لدول غرب أوروبا جهود بلاده لمنع هذه العملية. بالنسبة لنا، المعيار هو ما نلاحظه في مجال العمل.

وتابع: هذه الإهانات تتم بإذن وحماية من شرطة هذا البلد، مما يدل على أن مسؤولية حكومتي الدنمارك والسويد لا يمكن تجاهلها. منذ أن شهدنا هذه الأحداث في السويد، اتخذنا تدابير على مستويات مختلفة. كما اتخذت سفارتنا في السويد والدنمارك إجراءات مهمة. في أول إهانة، أراد وزير خارجيتنا عقد لقاء في أول محادثة مع رئيس منظمة التعاون الإسلامي.

ونوه: بشكل عام لن تتردد إيران في هذا المجال، إن العمل ضد القرآن الكريم وجميع الكتب المقدسة إهانة لجميع المسلمين في العالم.

وحول حجم مطالب إيران من البحرين، أضاف كنعاني: ليس لدي معلومات مفصلة الآن، لكن رغم وجود بنك مشترك، لدينا مباحثات مالية مع البحرين.

العلاقات مع المملكة العربية السعودية آخذة في التحسن

وحول العلاقات مع مصر قال كنعاني: ليس لدي ما أقوله عن القارة الأفريقية. لا توجد قيود على إيران في توسيع علاقاتها مع الدول الإسلامية في المنطقة.

وبشأن العلاقات مع السعودية، قال: إن التطورات تتقدم وقد تقدمنا في مسيرة الاتفاقات. لا يمكنني تحديد موعد محدد لإعادة فتح السفارة السعودية. لسنا قلقين بشكل خاص من العملية الجارية لتنفيذ الاتفاقيات بين البلدين لإعادة فتح السفارتين، وهي تتقدم في الإطار الدبلوماسي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن عدم تعيين بعض السفراء في مناصب مختلفة: تم نشر عدد كبير من السفراء وبعضهم يغادر وهذه العملية مستمرة.

وبشأن الإفراج عن اموال إيران من العراق، قال: كما أعلن رئيس الوزراء العراقي، تم تمويل جزء من مطالب إيران وتحويلها إلى دولة ثالثة. كما أن نقل جزء آخر من المطالبات إلى بلد ثالث آخر هو أيضا على جدول الأعمال. إيران لن تتردد في بذل الجهود اللازمة للحصول على مواردها المالية ولديها تعاون جيد مع الحكومة العراقية، بطبيعة الحال، هذه المشاكل ناتجة عن فرض عقوبات أمريكية قاسية. لقد أظهرت الحكومة العراقية جهودها لدفع المطالب المالية لإيران على أفضل وجه.

وحول محاولة كندا امتلاك ممتلكات إيرانية، قال كنعاني: إن القضايا المتعلقة بالمسائل القانونية الإيرانية، للممتلكات والأصول الإيرانية سمة قانونية خاصة ونحن نتابعها. تستغرق الإجراءات القانونية وقتًا. فيما يتعلق بالممتلكات والأصول الإيرانية في كندا، فقد اتخذنا الإجراءات اللازمة بسبب الإجراءات غير القانونية لكندا في هذا المجال. مؤخرًا، قدمنا شكوى ضد كندا في محكمة العدل الدولية من أجل حماية المصالح الوطنية، ونحن نتابع العملية بجدية.

وبشأن إغلاق روسيا لمداخل مياه بحر قزوين، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: ستتم متابعة هذا الموضوع في إطار اتفاقية طهران.

وفي إشارة إلى المشاورات مع ممثلة الأمم المتحدة في العراق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن تعاوننا مع ممثلة الأمم المتحدة في العراق ليس بالأمر الجديد. لقد أجرينا دائما محادثات مع الممثلة الخاصة للأمين العام في الأمم المتحدة. وهذا يظهر رغبة إيران في مواصلة التعاون البناء والمساعدة في إحلال السلام والاستقرار في العراق.

وتابع: موضوع محاربة الإرهاب ودور إيران في محاربة الإرهاب من القضايا التي لدينا في المحادثات الثنائية.

اللواء سلامي: الخطة الاستراتيجية لقوات الباسيج هي مواجهة امريكا

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني: يجب أن يكون لقواعد الباسيج خطة استراتيجية ،والخطة الإستراتيجية تعني خطة لمواجهة أمريكا، والباسيج هو الذي سيدمر أمريكا بعنجهيته.

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه عقد الملتقى الكبير حول تنفيذ أمر النهوض بالباسيج، أمس الاثنين بحضور اللواء حسين سلامي القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية ، وأحمد وحيدي وزير الداخلية ، والعميد حسن حسن زاده قائد فيلق محمد رسول الله في طهران ، في صالة الملتقيات لوزارة الداخلية.

وقال اللواء حسين سلامي قائد حرس الثورة الإسلامية في هذا الملتقى : "لقد مررنا بأزمات كبيرة وجزء صغير من هذه الأزمات يكفي لتدمير أمة ، لكن العدو جاء بكل الطرق ، ووظف الوجوه المزيفة والأشرار وقنواته الاعلامية والتكفيريين ، ومن كل جهة مثل الحرب معرفية والمعلوماتية ، فانهم دخلوا من أي نقطة.

وأضاف اللواء سلامي: "صيغة واحدة كانت كافية لهزيمة العدو وهي الباسيج والقوة الإلهية التي تم إنشاؤها بأمر الإمام الراحل (قدس) وهي نتاج كل التجارب الصعبة في الأيام الأولى للثورة ، وبعد الإمام ، رعاها قائد الثورة العزيز، ونمت شجرة الخير هذه ، وأصبحت المنظمة قوية وترسخت في جميع مجالات المجتمع.

ومضى يقول: "بدون الباسيج ، لم نتمكن من ان نقف بوجه أمريكا والاتحاد السوفيتي وصدام الذي اصطفوا هذا الاصطفاف العالمي الضخم ، ليملع نجم الباسيج وتضع الحرب اوزارها".

وقال القائد العام للحرس الثوري الإيراني إنه بدون الباسيج ما كان بامكاننا تحييد العقوبات الاقتصادية ، وأضاف: إنها الباسيج التي لا تسمح للعدو بالنجاح في أي سياسة.

في لقاء مع وزير الصحة الياباني؛

أميرعبداللهيان يؤكد على ضرورة تعزيز التعاون مع طوكيو في مجال الطب والمعدات الطبية

أكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان على ضرورة تعزيز التعاون مع اليابان في مختلف المجالات وخاصة آلية مشاركة الشركات اليابانية في مجال الأدوية والأجهزة الطبية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تبادل وزير خارجية بلادنا، حسين أميرعبداللهيان، الذي يزور هذا البلد بدعوة من نظيره الياباني، الآراء مع كاتسونوبو كاتو، وزير الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية اليابانية، بخصوص القضايا التي تهم البلدين.

وفي هذا الاجتماع، قيم وزير خارجية بلادنا أهمية العلاقات السياسية بين البلدين والاحترام الثقافي المتبادل بينهما، واعتبر التبرع باللقاحات من قبل الحكومة اليابانية أثناء تفشي كورونا تدبيرا قيما.

واعتبر وزير خارجية بلادنا العقوبات الأحادية للولايات المتحدة غير قانونية، وأكد على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما آلية تعاون الشركات اليابانية في مجال الطب والمعدات الطبية.

كما شرح أمير عبداللهيان في هذا اللقاء التقدم الذي تحرزه بلادنا في مجال التقنيات الجديدة وخاصة في مجال الطب.

ومن جانب اخر أكد كاتسونوبو كاتو، وزير الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية في اليابان، على معارضة الشعب الياباني لأسلحة الدمار الشامل، مشيرًا إلى حضور وزير خارجية بلادنا في الذكرى 78 لقصف هيروشيما وناغازاكي.

وأكد على أهمية التعاون بين الدول، خاصة في مجالات الطب، معربا عن ارتياحه للتقدم الذي تحرزه بلادنا في مجال التقنيات الطبية الجديدة.

وأعرب كاتسونوبو كاتو عن أمله في أن يتم تعزيز التعاون بين البلدين بشكل مناسب بسبب العلاقات التاريخية طويلة الأمد بين البلدين.

ومن بين الموضوعات الأخرى التي تمت مناقشتها في هذا الاجتماع، القضايا المتعلقة بالقوى العاملة الإيرانية والتعاون في المجالات القنصلية.

مساعد وزير الخارجية الايراني يجري مباحثات مع نظيره الروسي

اجرى مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية، علي باقري كني، مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي ريابكوف، صباح أمس الاثنين في طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اجرى مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية "علي باقري كني، مباحثات مع نظيره الروسي، سيرغي ريابكوف، الذي يزور طهران، اليوم الاثنين، في مبنى وزارة الخارجية الايرانية.

وكان المتحدث باسم الخارجية "ناصر كنعاني"، اعلن خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم، عن وصول معاون وزير خارجية روسيا سرغئي ريابكوف الى طهران؛ منوها بأهمية الزيارات الدبلوماسية المتبادلة والقائمة على اساس رغبة كبار المسؤولين الروس والايرانيين.

واشار كنعاني الى "الاجتماع الهام" الذي سيعقد، غدا الثلاثاء، باستضافة "مركز الدراسات السياسية والدولية" التابع لوزارة الخارجية الايرانية، بحضور الجانبين.

كما لفت في هذا الخصوص، الى المباحثات التي اجراها وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان" قبل نحو شهرين، خلال اجتماع وزراء خارجية "مجموعة دول بريكس" و"بريكس بلس"، باستضافة جنوب افريقيا، ومباحثاته الثنائية مع نظيره الروسي هناك.

عبد اللهيان ينشر تفاصيل لقاءاته مع المسؤولين اليابانيين في طوكيو

أشار وزير الخارجية، حسين امير عبداللهيان، إلى المباحثات التي اجراها، أمس الإثنين، بطوكيو مع كبار المسؤولين اليابانيين، عبر مدونته في الفضاء الافتراضي، موضحاً انها تناولت العلاقات الثنائية وقضايا افغانستان والخليج الفارسي واوكرانيا ومفاوضات إلغاء الحظر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الوزير الإيراني، اضاف في مدونته: لقد اجريت محادثات مفيدة بمدينة طوكيو مع كل من رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والصحة والرخاء الاجتماعي اليابانيين.

ووصل وزير الخارجية الإيراني، مساء الاحد، الى طوكيو، حسب التوقيت المحلي، والتقى ظهر اليوم الاثنين مع رئيس وزراء اليابان.

والجدير بالذكر، أن زيارة وزير الخارجية الايراني الحالية الى طوكيو، جاءت بالتزامن مع ذكرى القصف النووي الامريكي على مدينتي هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين في عام 1945 م، والذي خلف كارثة انسانية لا تزال اثارها باقية في هذا البلد.

هذا والتقى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، الذي يزور طوكيو بدعوة رسمية، نظيره الياباني، يوشيماسا هاياشي، لبحث القضايا الثنائية. والقضايا الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر.

وفي هذا الاجتماع، اعتبر وزير الخارجية الايراني أنه من المهم إعادة تنظيم العلاقات الثنائية ورسم خارطة طريق لتعاون طويل الأمد بين البلدين ، وأعلن استعداد ايران لمواصلة المشاورات في إطار مجلس التعاون و استمرار المشاورات بين النواب والمديرين العامين لوزارتي خارجية البلدين.

واعتبر أمير عبد اللهيان القدرات الموجودة في البلدين لتطوير العلاقات جديرة بالاهتمام وأكد على ضرورة تطوير الآليات اللازمة لتعزيز التعاون المتنوع.

حجم التبادل التجاري بین ایران وباکستان بلغ نحو ملیارین و 500 ملیون دولار

صرح رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الباكستانية في مجلس الشورى الإسلامي "أحمد أمير آبادي فراهاني" بأن حجم التبادل التجاري الثنائي ارتفع من 800ملیون الى ملیارین و 500 ملیون دولار في فترة وجيزة منذ بداية حكومة ایة الله رئيسي.

وحول دور مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الباكستانية في تسهيل العلاقات بين البلدين، افاد "أحمد أمير آبادي فراهاني" الذي رافق الوفد الدبلوماسي الإيراني خلال الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية لباكستان ، بأن مجموعة الصداقة الباكستانية هي أكبر مجموعة صداقة في مجلس الشوری الإسلامي وأكثر الأشخاص نفوذا في البرلمان هم أعضاء هذه المجموعة وعدد كبير منهم أعضاء في لجنة الرئاسة.

وفي اشارة الى المتابعة الحثيثة من قبل وزارات الداخلية والاقتصاد والمالية والصناعة واللجنة المشتركة بين وزارة الطرق ووزارة الخارجية صرح فراهاني بأن عدد المعابر الحدودية مع باكستان اصبح 6 معابر بعد ان كان ثلاثة معابر.

واضاف بأنه يتم العمل على انشاء ثلاثة معابر حدودية اخرى لتصبح 9 معابر حدودية قريبا ، مشيرا الى ان يعض ممثلي محافظة سيستان وبلوشستان الذين هم اعضاء في مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الباكستانية لديهم الحافز والاستعداد للتعاون في هذا الخصوص.

وتابع فراهاني موضحا بأنه عندما يتم فتح هذه المعابر وتنفيذ حركة المرور فيها ، سيتم إنشاء الجمارك والتبادلات والقيام بأعمال تجارية لتنفيذ العديد من الأعمال في هذه المعابر مما يؤدي الى تكوين تجارة إقليمية ومحلية و زيادة الميزان التجاري للبلدين.

وعن موضوع تخلیص البضائع وغرفة المقاصة بين غرف التجارة في كراتشي وكويته وزاهدان وطهران ، اشار فراهاني الى ان وزير الصناعة والتعدين والتجارة الايراني "عباس علي آبادي" قد قام مسبقا بزيارة باكستان لمباحثة هذا الموضوع ، معتبرا بأن انشاء غرفة مقاصة بين إيران وباكستان خطوة مهمة في تحسين العلاقات بين البلدين.

واستطرد موضحا في هذا الصدد بأن مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية الباكستانية يمكنها لعب دور بناء في مناقشة القضايا الاقتصادية والتجارية وايضا في مناقشة التقارب بين الحكومتين وخلق جو تواصل ملائم ومناسب بين البلدين.

واشار رئيس مجموعة الصداقة والبرلمانية الإيرانية الباكستانية الى انه يتم التطلع لرفع حجم التبادل التجاري الايراني الباكستاني الى 5 مليارات دولار خلال الزيارة الاخيرة لوزير الخارجية امير عبد اللهيان. معتبرا انه وبحسب تجربة مجموعة الصداقة الباكستانية الإيرانية التي استمرت 12 عاما ، فإنه من الممكن تحقيق هذه الأهداف في فترة وجيزة.

واضاف انه في السنوات الماضية كان حجم التبادل التجاري الايراني الباكستاني 800 مليون دولار وارتفع الى مليارين و 500 ملیون دولار في فترة وجيزة منذ بداية حكومة رئيسي.

كما اردف فراهاني انه و مع إنشاء غرفة المقاصة بين البلدين ، وتفاعل وتعاون البنك المركزي الإيراني والباكستاني ، وإعطاء ضمانات اقتصادية لرجال الأعمال ،سيصبح من الممكن تحقيق أهداف اقتصادية وتجارية.

وأشار الى أن إيران تستطيع استيراد المواشي الحية واللحوم والأرز من باكستان ، وفی المقابل تحتاج باكستان الى استیراد البنزين والمكثفات وغاز البترول المسال والغاز المسال من ایران، موضحا بانه إذا وصل خط الغاز الإيراني إلى ميناء جوادر فسيكون إنجازا اقتصاديا كبيرا لكلا البلدين.

شركة الغاز الوطنية: روسيا اقترحت لأن تصبح إيران مركزا للطاقة في المنظقة

صرح الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، مجيد تشغيني انه لقد عرض علينا الروس أن نصبح مركزًا للغاز ومحورًا للطاقة، وفريقنا المتخصص موجود حاليًا في روسيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية، في مؤتمر صحفي عقده صباح أمس الإثنين: "انه يجري الانتهاء من تمديد عقد تصدير الغاز إلى العراق ونخطط لتغيير آلية التسوية حتى لا يتم تمجيد اموالنا، كما تريد تركيا تمديد عقد شراء الغاز من إيران.

وأضاف: "انه بعد تسوية ديوننا إلى تركمانستان على ثلاث دفعات، قمنا بزيادة حجم توريد الغاز من هذا البلد من 4.5 إلى 8 ملايين متر مكعب يوميا".

وأوضح تشغيني: "المفاوضات المتعلقة بتصدير الغاز الإيراني إلى سلطنة عمان، وإحياء العقد مع باكستان وتجارة الغاز مع روسيا مستمرة، كما تجري الدول الأوروبية مفاوضات معنا لاستيراد الغاز من إيران عبر تركيا، لكنها لم تأتِ ثمارها حتى الآن".

و قال الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية: "لقد عرض علينا الروس أن نصبح مركزًا للغاز ومحورًا للطاقة، وفريقنا المتخصص موجود حاليًا في روسيا، وتم إبرام اتفاقيات في هذا المجال ونأمل أن يمضي العمل قدمًا".

سفير إيران لدى اسلام اباد: عرقلة أمريكا لمشروع الغاز بين إيران وباكستان مثال على نقض حقوق الإنسان

أكد السفير الإيراني لدى جمهورية باكستان الاسلامية، رضا اميري مقدم، ان عرقلة الغرب وامريكا لسير التقدم في مشروع مدّ انبوب الغاز بين البلدين، مثالا واضحا على نقض حقوق الانسان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السفير الإيراني، شدد خلال اللقاء مع وزير حقوق الانسان الباكستاني "رياض حسين بيرزادة" أمس الاثنين، على ضرورة التعاون القوي بين دول المنطقة باعتباره السبيل الوحيد لمنع تدخلات القوى الخارجية ولاسيما الضغوط الامريكية.

وأضاف المسؤول الإيراني: "في حال تعاونت ايران وتركيا وباكستان والسعودية بشان العديد من الامور، عند ذلك سنشهد ظهور قوة اقليمية عظمى قادرة على تقويض تحركات امريكا والغرب".

وتابع مقدم: دول المنطقة هي التي تستطيع ان تفرض العقوبات على امريكا والدول الغربية، لكونها بحاجة الى موارد الطاقة المتوفرة لدى الدول الاقليمية.

وأردف السفير الإيراني: ايران لطالما واجهت سياسات الحظر والضغوط من جانب امريكا، نظرا لمواقفها السليمة وسياساتها الصحيحة؛ مؤكدا بان هذه الضغوط الغربية كانت السبب في توسيع العلاقات الثنائية بين طهران واسلام اباد.

بيرزادة: باكستان تولي اهتمامً للعلاقات المتجدذرة مع إيران

ومن جانبه، اكد وزير حقوق الانسان الباكستاني على منظمة التعاون الاسلامي باتخاذ موقف حازم ضد مخططات التهويل من الاسلام وايضا تدنيس المقدسات الدينية، وما حدث مؤخرا في اوروبا الذي جرح مشاعر نحو ملياري انسان مسلم في العالم.

وتابع "بيرزادة" في لقائه السفير "اميري مقدم" اليوم : ان باكستان تولي اهتماما كثيرا الى علاقاتها، المتجذرة في الاسس الثقافية والتاريخية والدينية، مع ايران.

و نوّه بمواقف ايران وباكستان الحازمة دفاعا عن الشعوب المضطهدة في فلسطين وكشمير، اكد الوزير الباكستاني على تعزيز الاواصر الثنائية ولاسيما في المجالات الاقتصادية والثقافية وحقوق الانسان والطاقة التي تهم البلدين.

إيران تعلن عن استعدادها لنقل المعرفة التقنية وإعادة بناء البنية التحتية السورية

قال وزير الجهاد الزراعي "محمد علي نيكبخت": إن إيران مستعدة لنقل واستخدام المعرفة التقنية في إعادة بناء البنية التحتية السورية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الجهاد الزراعي "محمد علي نيكبخت": إن إيران مستعدة لنقل واستخدام المعرفة التقنية في إعادة بناء البنية التحتية السورية.

وأکد نيكبخت، خلال الإجتماع مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري ورئيس اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، "محمد سامر خليل " على ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي وأضاف: مستعدون للتعاون والشراكة مع سوريا بالإعتماد علی الخبرات والمعرفة التقنیة والهندسية في مختلف

القطاعات الزراعية، بما في ذلك الزراعة والبستنة ومصايد الأسماك والصناعات التحويلية.

وصرح أن مهمتنا هي تسهيل الأمور لزيادة مستوى التبادلات التجارية حسب تأكيد رئيسي البلدين.

وأعرب عن أمله في إزالة العقبات وتسهيل العلاقات الاقتصادية بين إيران وسوريا في أسرع وقت ممكن ودعا وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري و الخبراء والباحثين السوريين لتفقد التكنولوجيا الزراعية وتطوير المعرفة في إيران.

من جانبه أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري سامر الخليل خلال الإجتماع على ضرورة تطوير التعاون بين البلدين وقال: استفدنا في السابق من تجارب إيران في مجال الثروة الحيوانية.

وصرح أن سوريا تستورد العديد من المنتجات الإيرانية في مختلف القطاعات وأضاف: نحن مهتمون بالاستفادة من الخبرات الإيرانية في مجال الزراعة، بما في ذلك تربية الحيوانات والثروة السمكية، ويمكننا الاستفادة من تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبین باستخدام التقويم الزراعي للبلدين.

النائب الأول لرئيس الجمهورية: أمريكا أنفقت 400 مليون دولار خلال اعمال الشغب في إيران

صرح النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد مخبر، انه أنفق الأمريكيون 50 مليون دولار في مكان واحد و 350 مليون دولار في مكان آخر لمواجهة إيران الإعلامية خلال اعمال الشغب العام الماضي، لكن الحكومة سيطرت على الوضع بهدوء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كشف محمد مخبر أمس الإثنين، خلال تصريحات له في حفل تكريم الصحفيين في البلاد عن إجراءات امريكا المعادية لعرقلة عملية تحرير الأرصدة الإيرانية المجمدة في الدول الأجنبية.

وقال: "انه كنا قد عقدنا اتفاقيات جيدة مع ثلاث دول حول تحرير اموالنا في الخارج، لكنه تم إلغاء هذه الاتفاقيات بعد 24 ساعة تحت الضغط الامريكي".

وتابع مخبر: "ان في أعمال الشغب التي وقعت العام الماضي في إيران، أنفق الأمريكيون 400 مليون دولار لمواجهة إعلامية مع إيران، ولكن الحكومة أفشلت محاولاتهم هذه".

وأوضح النائب الأول لرئيس الجمهورية: "انهم أنفقوا 50 مليون دولار في مكان و 350 مليون دولار في مكان آخر لمواجهة في هذا الإطار، لكن الحكومة سيطرت على الأوضاع بهدوء وقوة".

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