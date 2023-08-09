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٠٩‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٩:١٠ ص

الدفاع الروسي يعلن عن اسقاط مسيرتين حاولتا استهداف موسكو الليلة الماضية

الدفاع الروسي يعلن عن اسقاط مسيرتين حاولتا استهداف موسكو الليلة الماضية

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي الروسي أحبطت محاولة لشن هجوم إرهابي أوكراني باستخدام مسيرتين على العاصمة الروسية موسكو.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الوزارة في بيانها: "تم إحباط محاولة لتنفيذ هجوم إرهابي من قبل نظام كييف باستخدام مسيّرات الليلة الماضية على أراضي مقاطعة موسكو. وأسقطت منظومات الدفاع الجوي طائرتين بدون طيار".

وأكدت الوزارة عدم وقوع إصابات أو أضرار نتيجة للهجوم الإرهابي.

وكان عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أعلن عن إسقاط طائرتين مسيرتين حاولتا التحليق فوق العاصمة الروسية، حيث سقطت واحدة في منطقة دوموديدوفو، والثانية في منطقة الطريق السريع "مينسك".

وهذه ليست المحاولة الأولى من قبل القوات الأوكرانية لضرب العاصمة موسكو بطائرات مسيرة، ففي 6 أغسطس، أبلغت وزارة الدفاع عن تدمير طائرة أوكرانية مسيرة في منطقة بودولسكي بمقاطعة موسكو.

المصدر: RT

/انتهى/

رمز الخبر 1935755

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