صادرات الصلب الإيراني تسجل نموا كبيرا في 4 أشهر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أصدرت جمعية صلب إيران تقريرا حديثا عن حجم صادرات الصلب في الأشهر الأربعة الأولى من العام الإيراني الحالي.

وبحسب هذا التقرير، فقد نما تصدير الشعاع الصلب الإيراني في هذه الفترة مقارنة بالأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي بنسبة 106.3٪ وزاد من 32 ألف طن العام الماضي إلى 66 ألف طن هذا العام. كما زاد تصدير حديد التسليح من 674 ألف طن العام السابق إلى 800 ألف طن في هذا العام.

وأضاف: "انه ارتفع إجمالي الصادرات من المقاطع الفولاذية الطويلة بنسبة 25.3٪ من 740 ألف طن في الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي إلى 927 ألف طن في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وبينما كانت صادرات الألواح 661 ألف طن في الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي، ارتفعت هذا الرقم بنسبة 31.3٪ وبلغت إلى 868 ألف طن في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وكان حجم صادرات الحديد الإسفنجي في الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي 166 ألف طن والذي زاد إلى 580 ألف طن بنمو 249.4٪ في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وبحسب هذا التقرير ، فقد زادت صادرات الصلب الوسيط بنسبة 24.9٪ في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وزاد تصدير البليت والبلوم بنسبة 22.1٪ في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت قد أعلنت الرابطة العالمية للصلب في تقريرها الأخير أن إنتاج الصلب الإيراني في يونيو 2023 ، الشهر السادس من هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي سجل زيادة قدرها 17.4 في المائة أى وصلت إلى 3.2 مليون طن.

بينما واجهت 5 من أكبر 10 دول منتجة للصلب في العالم انخفاضًا في الإنتاج في يونيو ، زادت دول إيران والصين والهند وأمريكا وروسيا من انتاجها. كما سجلت إيران أكبر زيادة في الإنتاج وتركيا أكبر انخفاض في الإنتاج في يونيو 2023.

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