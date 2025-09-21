صادرات الصلب ترتفع بنسبة 17% خلال الاشهر الـ5 الاولى من العام الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يُظهر استعراض صادرات سلسلة الحديد والصلب خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام أن صادرات الحديد انخفضت بنسبة 26% من حيث الحجم والقيمة خلال هذه الفترة مقارنةً بالأشهر الخمسة الأولى من عام 2024. وانخفضت صادرات حديد التسليح خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام بنسبة 31% و37% من حيث الحجم والقيمة على التوالي، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت صادرات الحديد الإسفنجي، وكريات خام الحديد، ومركزات خام الحديد من حيث الحجم والقيمة. وشهدت سلسلة الحديد والصلب بأكملها نموًا بنسبة 30% في الحجم و10% في القيمة خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

تشير صادرات سلسلة الصلب في البلاد خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام2025 إلى أن حجم صادرات البلاد من الحديد والصلب قد ارتفع بنسبة 17%، أي ما يعادل 796 ألف طن. في حين أن هذا المؤشر آخذ في الانخفاض خلال الأشهر الثلاثة الأولى.

