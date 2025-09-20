  1. إيران
صادرات الصلب الايراني تبلغ 3 مليار دولار

نشرت جمعية منتجي الصلب في إيران بيانات إنتاج الصلب خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الايراني الجاري (العام الايراني بدأ في 20 آذار/مارس) بلغت 3 مليارات دولار.

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان الإحصائيات أشارت إلى ان قيمة صادرات منتجات الحديد والصلب في البلاد خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري (العام الايراني بدأ في 20 آذار/مارس) بلغت 3 مليارات دولار، مسجلة نموا بنسبة 10%، بعد ان كانت في انخفاض خلال الاشهر الثلاث الاولى من العام نفسه.

كما اظهرت أن حجم صادرات الحديد والصلب في البلاد ارتفع بنسبة 17%، أي ما يعادل 796 ألف طن.

ولا يزال الاتجاه التصاعدي لصادرات المواد الخام في إنتاج الصلب مستمرا، حيث ارتفع حجم صادرات خام الحديد المركز بنسبة 80% خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

