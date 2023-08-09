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٠٩‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ١:٣٦ م

تحالف الفتح يحذر من تحركات اميركية عند المثلث العراقي السوري الأردني

تحالف الفتح يحذر من تحركات اميركية عند المثلث العراقي السوري الأردني

حذر عضو تحالف الفتح في العراق علي الزبيدي، من تحركات القوات الاميركية ودعمها لبعض العناصر الارهابية في المثلث العراقي السوري الاردني، لافتا الى اهمية الحذر من قبل الحكومة العراقية لتلك التحركات التي قد تمس السيادة في حال حدوث اي توتر مع واشنطن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الزبيدي، ان "هناك امورا يجري تدبيرها على المثلث الحدودي العراقي السوري الاردني، خصوصا ان هذه المنطقة تضم سجون تحتوي بداخلها على اعتى العناصر الارهابية".

واضاف ان "القوات الاميركية تسيطر على المنطقة المذكورة وتفرض سلطتها على تلك السجون وتعمل على دعم بعض المليشيات والدواعش، وبالتالي فان هناك قوة مسلحة في ذلك المثلث تحت سلطة المحتل الاميركي".

وبين ان "هناك حاجة ماسة لاخذ الحيطة والحذر من قبل الحكومة العراقية للتحركات الاميركية في تلك المنطقة، خصوصا ان تلك التحركات قد تمس سيادة العراق في حال حدوث اي توتر مع المحتل الاميركي عند الشريط الحدودي العراقي السوري الاردني".

المصدر: المعلومة

رمز الخبر 1935763

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