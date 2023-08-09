تحالف الفتح يحذر من تحركات اميركية عند المثلث العراقي السوري الأردني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الزبيدي، ان "هناك امورا يجري تدبيرها على المثلث الحدودي العراقي السوري الاردني، خصوصا ان هذه المنطقة تضم سجون تحتوي بداخلها على اعتى العناصر الارهابية".

واضاف ان "القوات الاميركية تسيطر على المنطقة المذكورة وتفرض سلطتها على تلك السجون وتعمل على دعم بعض المليشيات والدواعش، وبالتالي فان هناك قوة مسلحة في ذلك المثلث تحت سلطة المحتل الاميركي".

وبين ان "هناك حاجة ماسة لاخذ الحيطة والحذر من قبل الحكومة العراقية للتحركات الاميركية في تلك المنطقة، خصوصا ان تلك التحركات قد تمس سيادة العراق في حال حدوث اي توتر مع المحتل الاميركي عند الشريط الحدودي العراقي السوري الاردني".

المصدر: المعلومة