إيران والعراق ينشئان مقرا مشتركا للتعاون خلال زيارة الأربعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال علي أكبر حسيني محراب، اليوم السبت: "إن جميع المشاريع المتعلقة بزيارة الأربعين الحسيني في خوزستان ستنتهي بحلول نهاية الأسبوع الجاري".

وأشار إلى إجراء مناورة الأربعين الحسيني على حدود شلمجة وجذابة بهدف استعداد الأجهزة الخدمية، مبينا: "إن هذه المناورة ستجري يومي الخميس والجمعة المقبل في شلمجة وجذابة".

وتطرق حسيني محراب إلى قضية نقل الزوار، قائلا: "من المفترض أن يتم تأجير سلسلة من الحافلات من داخل وخارج الدولة لنقل الزوار ومما لا شك فيه، إذا تم تنفيذ خطط وزارة الداخلية والطرق والتنمية العمرانية فيما يتعلق بحركة المرور ، فلن يواجه الزاوار أي مشكلة في العودة".

ولفت إلى الإمكانيات المتوقعة في مجال الصحة والعلاج، قائلا: "انه نظرا لارتفاع درجة حرارة الجو، سيتم إقامة غرف تبريد في منفذى شلمجة وجذابة خدمة للزوار".

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