  1. إيران
  2. المجتمع
١٢‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٤:٣٧ م

إيران والعراق ينشئان مقرا مشتركا للتعاون خلال زيارة الأربعين

إيران والعراق ينشئان مقرا مشتركا للتعاون خلال زيارة الأربعين

أعلن محافظ خوزستان، علي اكبر حسيني محراب، عن إنشاء مقر مشترك للتعاون بين إيران والعراق خلال زيارة الأربعين الحسيني لتسهيل حركة مرور الزوار  ورفع المشاكل المحتملة على منفذى شلمجه وجذابه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال علي أكبر حسيني محراب، اليوم السبت: "إن جميع المشاريع المتعلقة بزيارة الأربعين الحسيني في خوزستان ستنتهي بحلول نهاية الأسبوع الجاري".

وأشار إلى إجراء مناورة الأربعين الحسيني على حدود شلمجة وجذابة بهدف استعداد الأجهزة الخدمية، مبينا: "إن هذه المناورة ستجري يومي الخميس والجمعة المقبل في شلمجة وجذابة".

وتطرق حسيني محراب إلى قضية نقل الزوار، قائلا: "من المفترض أن يتم تأجير سلسلة من الحافلات من داخل وخارج الدولة لنقل الزوار ومما لا شك فيه، إذا تم تنفيذ خطط وزارة الداخلية والطرق والتنمية العمرانية فيما يتعلق بحركة المرور ، فلن يواجه الزاوار أي مشكلة في العودة".

ولفت إلى الإمكانيات المتوقعة في مجال الصحة والعلاج، قائلا: "انه نظرا لارتفاع درجة حرارة الجو، سيتم إقامة غرف تبريد في منفذى شلمجة وجذابة خدمة للزوار".

/انتهى/

رمز الخبر 1935850

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات