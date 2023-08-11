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١١‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٢:٢٤ م

صادرات إيران إلى العراق تزيد إلى12 مليار دولار

صادرات إيران إلى العراق تزيد إلى12 مليار دولار

صرح عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية العراقية، السيد حميد حسيني، انه نظرا للظروف المتوفرة، من المتوقع أن تسجل صادرات إيران إلى العراق رقماً قياسياً قدره 12 مليار دولار خلال هذا العام.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار السيد حميد حسيني إلى احدث التطورات التجارية بين إيران والعراق وقال: "على الرغم من انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 7.97٪ في الأشهر الأربعة من هذا العام مقارنة بالعام السابق، إلا أن حجم صادراتنا إلى العراق زادت".

وأوضح عضو مجلس إدارة الغرفة الإيرانية العراقية المشتركة: "بلغت صادراتنا إلى العراق خلال العالم الماضي إلى 2 مليار 398 مليون دولار ، وزاد هذا الرقم خلال هذا العام ليصل إلى 2 مليار 927. مليون دولار."

ولفت: "انه بالنظر إلى أن الحكومة العراقية أقرت وأعلنت ميزانيتها وأن العديد من المشاريع بدأت في العراق، من المتوقع ان تزداد صادرات ايران إلى العراق قريبا".

وقال حسيني: "أيضا بالنظر إلى الظروف المتوفرة وزيادة صادراتنا إلى العراق ، من المتوقع أن يكون لدينا تصدير قياسي قدره 12 مليار دولار إلى العراق هذا العام".

يذكر انه حسب آخر إحصائيات الجمارك الإيرانية، بلغ حجم التجارة غير النفطية في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 35.5 مليار دولار.

/انتهى/

رمز الخبر 1935813

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