صادرات إيران إلى العراق تزيد إلى12 مليار دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار السيد حميد حسيني إلى احدث التطورات التجارية بين إيران والعراق وقال: "على الرغم من انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 7.97٪ في الأشهر الأربعة من هذا العام مقارنة بالعام السابق، إلا أن حجم صادراتنا إلى العراق زادت".

وأوضح عضو مجلس إدارة الغرفة الإيرانية العراقية المشتركة: "بلغت صادراتنا إلى العراق خلال العالم الماضي إلى 2 مليار 398 مليون دولار ، وزاد هذا الرقم خلال هذا العام ليصل إلى 2 مليار 927. مليون دولار."

ولفت: "انه بالنظر إلى أن الحكومة العراقية أقرت وأعلنت ميزانيتها وأن العديد من المشاريع بدأت في العراق، من المتوقع ان تزداد صادرات ايران إلى العراق قريبا".

وقال حسيني: "أيضا بالنظر إلى الظروف المتوفرة وزيادة صادراتنا إلى العراق ، من المتوقع أن يكون لدينا تصدير قياسي قدره 12 مليار دولار إلى العراق هذا العام".

يذكر انه حسب آخر إحصائيات الجمارك الإيرانية، بلغ حجم التجارة غير النفطية في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 35.5 مليار دولار.

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