العميد فدوي: المسؤول الرئيسي للحرب المفروضة على إيران هو وزير الخزانة الأمريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال العميد علي فدوي اليوم في ختام الدورة التدريبية الثانية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الإمام الحسين (ع) في مشهد: "منذ بداية الثورة الإسلامية كان أشد التيارات شراً في العالم هو عدو إيران، وأثناء الحرب المفروضة لم تكن معنا إلا سوريا، ومن ناحية أخرى وبعد انهاء الحرب، 87 دولة أعلنوا بأنفسهم أننا في عصر الدفاع المقدس كنا ضد إيران.

وتابع العميد فدوي: لكن خلال رئاسة أوباما اعترف مسؤولو هذا البلد مرات عديدة بأنهم فشلوا في المواجهة مع إيران. على سبيل المثال، في برنامج تلفزيوني مباشر، أعلن باراك أوباما أننا وحلفاؤنا سعينا إلى قلب نظام الحكم السوري، لكن لأن إيران لم ترغب، لم ننجح.

وأضاف العميد فدوي في آخر اعتراف لوزير الخزانة الأمريكية، المسؤول الرئيسي عن الحرب مع إيران، أعلن أن كل ما فعلناه ضد إيران خلال الـ 44 عاماً الماضية أدى إلى هزيمتنا. في الحقيقة، وخلافاً لما يُعتقد، فإن المسؤول الرئيسي عن الحرب مع إيران في الولايات المتحدة الأمريكية ليس وزير الحرب، بل وزير الخزانة في هذا البلد، مما يدل على طبيعة الحرب الاقتصادية الحالية مع إيران.

وأشار: من الواضح أن قدراتنا الدنيوية والمادية لم تجعلنا ننتصر وعلينا أن نبحث عن السبب في القرآن. كما يقول الله تعالى أن سبب انتصار المجاهدين هو مساعدة الباري سبحانه وتعالى.

كما أشار العميد فدوي إلى أهمية التفكير والبحث العلمي وقال: على العلماء والمفكرين أن ينتبهوا للأوامر الإلهية أكثر من غيرهم.

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