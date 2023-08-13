العميد الهامي: قوة الدفاع الجوي على أعلى مستوى من الجاهزية القتالية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قام العميد عليرضا الهامي أثناء زيارته لمنطقة شهيد علي اكبر مردانه للدفاع الجوي أثناء زيارته لأجزاء مختلفة من هذه المنطقة الدفاعية، بتقييم القوة القتالية والجاهزية الدفاعية لهذه الوحدة.

وصرح العميد الهامي خلال هذه الزيارة أن سماء البلاد تخضع لمراقبة دقيقة وقال: "كل يوم نشهد تقدماً جيداً في وحدات الدفاع الجوي".

وعبر عن رضاه عن جاهزية هذه الوحدة وقوتها القتالية، مضيفا: يتم تنفيذ التدريبات اللازمة بما يتوافق مع التهديدات المحتملة في وحدات الدفاع الجوي.

وتابع القول الهامي: اليوم، على مستوى وحدات الدفاع الجوي، نشهد إبداعات ومبادرات وتحسينات نموذجية، وهذا الموضوع يثبت حس المسؤولية لدى هذه الوحدات.

وتابع نائب قوة الدفاع الجوي للجيش: قواتنا المسلحة لن تساوم مع من يهدد إيران، وبما أننا وقفنا ضد الأعداء منذ 43 عاماً، فنحن مخلصون لعهدنا وسنمضي قدماً بثبات أكثر من ذي قبل.

وأشار إلى أن الدفاع الجوي للجيش اليوم في أعلى مستويات الجاهزية القتالية وحسب تهديدات الأعداء فقد اكتسب الاستعدادات اللازمة في مجالات القتال والعلوم والتكنولوجيا وبهذه الطريقة يستخدم معرفة الخبراء المحليين والتقنيات الحديثة والمعدات المحلية وقد وصلنا إلى مستوى من الجاهزية لنملك القدرة على صد أي نوع من التهديد.

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