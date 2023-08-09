مصدر في الخارجية الإيرانية: السفارة السعودية في طهران بدأت عملها منذ ثلاثة أيام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مصدر مطلع في وزارة الخارجية الإيرانية عن بدء عمل السفارة السعودية في بلادنا منذ ثلاثة أيام.

وقال هذا المصدر في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية: "إن سفارة المملكة العربية السعودية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدأت أعمالها رسميًا في بلادنا منذ يوم الأحد، 6 أغسطس".

يذكر أنه عقب زيارة آية الله سيد إبراهيم رئيسي إلى بكين في فبراير من العام الماضي، بدأت مفاوضات مكثفة في الصين من أجل التسوية النهائية للقضايا بين طهران والرياض، حيث إنتهت هذه المفاوضات إلى التوقيع على بيان ثلاثي في بكين واستئناف العلاقات بين طهران والرياض.

وفي 6 يونيو من هذا العام، أعيد افتتاح السفارة والقنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرياض وجدة بالمملكة العربية السعودية، والتمثيل الدائم لبلدنا في منظمة التعاون الإسلامي رسميًا.

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