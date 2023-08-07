كنعاني: إيران لديها قضايا مختلفة للمناقشة مع اليابان/ نتابع اموالنا المجمدة في طوكيو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، يصادف يوم غد يوم المراسل وذكرى استشهاد 8 دبلوماسيين إيرانيين ومراسل وكالة ايرنا في مدينة مزار الشريف.

وتابع: "يوم المراسل يظهر أهمية دور الصحفيين ونعتقد أن الصحفيين هم أعين المجتمع الساهرة وعليهم أن يحافظوا بقلمهم على الشفافية والوعي والصحة وتقديم المعلومات الصحيحة المطمئنة إلى الرأي العام".

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: في عصر الإعلام ازدادت رسالة الكتاب وأصبح دورهم في المجتمع أكثر واضحاً.

وتابع القول كنعاني في إشارة إلى زيارة وزير الخارجية لليابان ومتابعة الأموال الإيرانية المحجوزة في البنوك اليابانية،: وصل السيد الوزير إلى اليابان الليلة الماضية بالتوقيت المحلي في طوكيو وعقد اجتماعات مع المسؤولين في البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: إن الاجتماعات عقدت في ساعات العمل الأولى من اليوم بالتوقيت المحلي.

وأضاف: لدينا قضايا مختلفة لبحثها مع اليابان. هناك علاقات تاريخية وسياقات مختلفة للبلدين.

وصرح كنعاني: في إطار رؤية الحكومة لتوسيع العلاقات مع آسيا، فإن اليابان هي أولوية لدينا قضايا ثنائية مع بعضنا البعض وهناك اهتمام خاص من الجانبين على مختلف المستويات.

وقال حول محادثات رئيسي ايران واليابان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، نوقشت قضية مطالب ايران وسنجري مباحثات مع السلطات اليابانية خلال الزيارة الحالية لوزير الخارجية من أجل التحقيق والتنفيذ العملي لهذه المسألة.

وحول وجود نائب وزير الخارجية الروسي في إيران قال كنعاني: إن التبادلات الدبلوماسية مستمرة على مستويات مختلفة. نشهد غدا الثلاثاء لقاءا مهما في مركز الدراسات السياسية بوزارة الخارجية. في يونيو من هذا العام، شارك وزير خارجية بلادنا في اجتماع بريكس، وخلال هذه الرحلة، أعلن الوزير أننا سنعقد مؤتمرًا قريبًا في إيران؛ لذلك، وعلى هذا الأساس، سيعقد يوم غد مؤتمر بعنوان "إيران ومجموعة بريكس" في مركز الدراسة بوزارة الخارجية. مضيفا نائب وزير الخارجية الروسي موجود في طهران في نفس الإطار وسيشارك في هذا المؤتمر.

دور عمان في تبادل الأسرى

وحول زيارة باقري إلى مسقط، أضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: هذه الزيارة كانت لغرض المحادثات الثنائية والقضايا الإقليمية الدولية. نحن نتابع قضايا مهمة بوساطة عمان في المجالات السياسية والاقتصادية والقنصلية، كما تلعب السلطات العمانية دورًا جيدًا في هذه المجالات، كما تمت زيارة باقري في إطار الديناميكيات الدبلوماسية فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية المهمة، وستستمر هذه المحادثات.

وقال: لدينا أيضا موضوع تبادل الأسرى كموضوع إنساني. هذه القضية هي واحدة من القضايا الحالية التي تتم مناقشتها مع مختلف الأطراف والتي تلعب فيها الحكومة العمانية دورها الخاص.

تعليق ايران على تواجد القوات العسكرية الأمريكية في الخليج الفارسي

وبشأن وجود القوات العسكرية الأمريكية في الخليج الفارسي، قال كنعاني: هذه قضية أثيرت في وسائل الإعلام، ونعتقد أن توفير الممرات المائية والشحن الآمن في الخليج الفارسي وبحر عمان هو أحد اولويات إيران. كما انه الموضوع يجب ان يكون في اطار التعاون المشترك لدول المطلة على الخليج الفارسي وبحر عمان.

وتابع: الدول لديها القدرة على التصرف دون أي تدخل خارجي. أكدنا مراراً أن تدخل دول من خارج المنطقة لاستقرار الأمن هو دائماً شعار زائف. إن وجود القوات الحكومية الأمريكية في المنطقة لم يكن أبدًا عاملاً أمنياً. موقف إيران في هذا الصدد واضح للغاية ونعتقد بشدة أن دول الخليج الفارسي قادرة على توفير الأمن الخاص بها ولا داعي لوجود قوات أجنبية خارج المنطقة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بخصوص حقل أرش النفطي: نحن نعتبر هذه المسألة مسألة قانونية وفنية. نحن مهتمون بتطوير الموضوع في إطار متخصص وتقني وقانوني. وتهتم إيران بدفع هذه القضية في إطار فني ومتخصص وسلمي في إطار الجوار مع دولة الكويت.

وفي إشارة إلى احتمال استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا، قال كنعاني: لا يمكنني الحديث عن الاحتمالات. المهم بالنسبة لإيران هو ألا تصبح قضية أوكرانيا قضية صعبة. ومن هذا المنطلق، أكدت إيران منذ بداية الأزمة على حل سياسي لإنهاء هذه الأزمة، وعلى أعلى المستويات، بذلت جهودها بحسن نية لتشكيل حل لإنهاء هذه الأزمة. على الدول التي تسلح بلا خوف أحد طرفي الحرب وتعتبر هذه الحرب فرصة لاختبار أسلحتها المختلفة أن تنتبه إلى أهمية هذه القضية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن زيارة وزير الخارجية الايراني لباكستان: إن هذه الزيارة تمت بدعوة من نظيره الباكستاني والسيد أمير عبد اللهيان قام بهذه الزيارة في الوقت المناسب كانت هذه الرحلة فرصة لتنفيذ الاتفاقات التي تمت مناقشتها بين رئيسي البلدين وحصلنا على نتائج جيدة جدا وواعدة خلال زيارة وزير الخارجية الايراني الى باكستان.

وأضاف: "لم يتم تحديد موعد بعد لزيارة السيد رئيسي لباكستان".

يتبع...