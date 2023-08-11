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١١‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ١١:٥٢ ص

أميرعبداللهيان يصل إلى طهران عائدا من جنوب إفريقيا

أميرعبداللهيان يصل إلى طهران عائدا من جنوب إفريقيا

وصل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسين اميرعبداللهيان إلى طهران عائدا من جنوب افريقيا الذي كان قدسافر إليها للمشاركة في الاجتماع الخامس عشر للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى طهران قبل دقائق من أول زيارة رسمية له إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في الاجتماع الخامس عشر للجنة المشتركة للتعاون بين البلدينز

وخلال هذه الرحلة شارك اميرعبداللهيان في اجتماع اللجنة المشتركة ووقع على بيان الاجتماع، كما قام بالتشاور مع نظيره ورئيس جنوب إفريقيا رامافوزا.

يذكر انه سيتوجه الرئيس الإيراني، السيد ابراهيم رئيسي إلى جوهانسبرج في اليوم الـ24 من أغسطس للمشاركة في اجتماع أصدقاء ومجموعة البريكس. كما سيقوم بزيارة رسمية إلى هذا البلد للمرة الثانية في الخريف.

/انتهى/

رمز الخبر 1935809

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