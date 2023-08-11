مقتل ستة جنود أتراك في اشتباكات مع متمردين أكراد بشمال العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أوضحت الوزارة أنّ الجنود قُتلوا بنيران "منظمة إرهابية انفصالية"، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني المدرج في تركيا ودول غربية عدّة على قائمة المنظمات الإرهابية.

وذكرت أنّ "العمليات متواصلة في المنطقة".

وأطلقت تركيا عملية "المخلب-القفل" في نيسان/أبريل 2022 للقضاء على عناصر حزب العمال كردستاني المتمركزين في مناطق جبلية عراقية على طول الحدود.

والأربعاء، أسفرت ضربات نفّذتها مسيّرات تركية عن مقتل عنصرين في حزب العمال في شمال العراق، وفق ما ذكر مسؤولون في إقليم كردستان الذي يحظى بحكم ذاتي، بعد حادثة مشابهة الأحد.

ويشنّ حزب العمال تمرّداً في تركيا منذ العام 1984 أودى بحياة عشرات الآلاف.

وتقيم أنقرة عشرات القواعد العسكرية في شمال العراق حيث تشنّ هجمات متكررة ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني.

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