بالتفاصيل... كيف يتم إيداع موارد النقد الأجنبي المحررة من كوريا في حسابات إيران؟

وأفادت وكالة مهر للأنباء، مع الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، يحق للجمهورية الإسلامية الإيرانية استخدام هذه الموارد والأصول المالية، وسيتم إنفاق هذه الموارد على مختلف احتياجات البلاد على النحو الذي تحدده السلطات المختصة.

وبحسب تقارير وسائل الإعلام الإيرانية، فإن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية تكون بالعملة الكورية الجنوبية (الوون)، وبحسب الاتفاق الاخير، سيتم تحويل هذه الأموال إلى دولة ثالثة (سويسرا) بعد إفراجها وهناك يتم تحويلها إلى اليورو، وستنقل إلى حسابات في بنوك قطرية.

وفقا للتنسقيات الجارية، فتحت عدة بنوك إيرانية حسابات في البنوك القطرية، وستودع هذه الأموال في حسابات هذه البنوك الإيرانية في قطر، وبعد هذه العملية، سيتمكن البنك المركزي الإيراني من اتخاذ القرار بشأن هذه الأموال بشكل كامل ومباشر ، حيث يمكن له ان يشتري بها السلع الأساسية والأدوية وما يحتاجه البلاد.

كما سيكون من الممكن أيضًا دفع العملات الأجنبية للتجار وإرسال التحويلات المالية لشراء هذه البضائع وبالتالي فإن الادعاء بأن إيران ليست لديها السلطة لإنفاق الأموال المحررة، هو ادعاء خاطئ تمامًا.

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