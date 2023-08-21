وسائل إعلام: كوريا الجنوبية نقلت الأصول الإيرانية المجمدة إلى البنك المركزي السويسري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية بأن الأصول الإيرانية التي كانت مجمدة في البنك المركزي لكوريا الجنوبية، تم نقلها إلى البنك المركزي السويسري الأسبوع الماضي ليتم تحويلها إلى إيران.

ونقلت Yohop Infomax عن مصدر مجهول في سوق الصرف الأجنبي الكوري قوله: "إن البنك الوطني السويسري يعتزم تحويل الـ 6 مليارات الدولار التي يحتفظها بالوون حاليا، إلى الدولار ثم إلى اليورو في سوق الصرف يومياً خلال الأسابيع الخمسة المقبلة".

وامتنع مسؤول بوزارة المالية الكورية الجنوبية عن تأكيد المعلومات مشيرا إلى وجود حساسية قانونية ودبلوماسية لهذا الموضوع.

توصلت إيران والولايات المتحدة مؤخرًا إلى اتفاق يتم بموجبه إطلاق سراح 5 مواطنين أمريكيين مسجونين في إيران مقابل الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة و أنه من المقرر أن يتم إرسال هذه الأصول إلى حساب في قطر يمكن لإيران سحبها واستخدامها.

أعلن الرئيس الإيراني، السيد ابراهيم رئيسي، الأسبوع الماضي انه سيتم استخدام الأصول الإيرانية المحررة لتعزيز الإنتاج المحلي.

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