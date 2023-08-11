الخارجية الإيرانية تصدر بيانا حول الإفراج عن الاموال المجمدة في الخارج

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها اعلنت وزارة الخارجية الايرانية عن التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة للافراج عن الاموال المحتجزة في الخارج ضمن اتفاق لتبادل السجناء.



وقالت الخارجية، إن عملية الإفراج عن المليارات المحتجزة من قِبَل واشنطن في كوريا الجنوبية قد بدأتْ.



واضافتْ أن الموارد والأصول المالية ستكون تحت تصرف طهران، وسيتم إنفاقُها على الاحتياجات المختلفة للبلاد وفق ما تراه السلطات المختصة في ايران.



واوضحت أن الاتفاق يتضمن تبادلا للسجناء وسيتم الافراج قريباً عن عدد من السجناء الايرانيين المحتجزين بشكل غير قانوني من قبل واشنطن.

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واكد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، أنّ طهران حصلت على الضمانات الضرورية لالتزام أمريكا في اتفاق التبادل.