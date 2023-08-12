الوفد البرلماني الإيراني يلتقي مع الاحزاب الفلسطينية في لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فقد استضاف الوفد البرلماني الإيراني برئاسة وحيد جلال زاده، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي خلال حضورهم في المبنى الجديد لسفارة جمهورية إيران الإسلامية في بيروت الأحزاب الفلسطينية في لبنان.

وبحث الجانبان في هذا الاجتماع قضية فلسطينية، كما تم بحث آخر المستجدات في فلسطين.

ويشار إلى أن مجتبى أماني، سفير جمهورية إيران الإسلامية في لبنان، وعباس كلرو، وجواد كريمي قدوسي، وحسن همتي، وحسين نوش أبادي، وأعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي كانوا حاضرين في هذا الاجتماع.

وفي وقت سابق، زار الوفد البرلماني الإيراني دمشق، العاصمة السورية، واجتمع وناقش المسؤولين السياسيين السوريين اخر التطورات في العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية.

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