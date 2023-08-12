جلال زاده يشيد بدور لبنان البناء ضد الصهاينة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وحيد جلال زاده مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، خلال رحلته إلى لبنان.

وأثناء بحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية المهمة، نقل رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي دعوة محمد باقر قاليباف إلى نظيره اللبناني لزيارة إيران.

واستعرض جلال زاده ورئيس مجلس النواب اللبناني في هذا اللقاء الوضع العام للبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين طهران وبيروت وخاصة في مجال التشريع.

وبعد هذا الاجتماع، حضر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني بين الصحفيين، وفي إشارة إلى العلاقات الطيبة والبناءة بين مجلس الشورى الإسلامي ومجلس النواب اللبناني، قال: "بطبيعة الحال، إن أحد الأهداف الرئيسية التي سنسعى وراءها في رحلتنا إلى لبنان هو أننا نعمل مع الأشقاء اللبنانيين على تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس النواب اللبناني ومجلس الشورى الإسلامي.

وفي إشارة إلى النقاشات التي جرت في هذا الاجتماع، أضاف: لقد عقدنا لقاء مهم وبناء، وهذا أتاح لنا فرصة جيدة للتعرف على الآراء السياسية البناءة والمفيدة والتطورات السياسية على الساحتين المحلية والإقليمية في لبنان.

وأضاف نحن نحترم الدور البناء لمقاومة لبنان ضد العدو الصهيوني وخططه الشريرة ضد المنطقة وشعبها.

وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي: في لقاء مع السلطات اللبنانية، أكدت مرة أخرى على الموقف المبدئي والثابت للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم البلد اللبناني في مجال المقاومة ومواجهة العدو الإسرائيلي، ودعم لبنان وشعبه حتى حل جميع مشاكله الاقتصادية والمالية الخطيرة الحالية.

وحضر هذا الاجتماع سفير إيران في بيروت مجتبى أماني وعباس كلرو وجواد كريمي قدوسي وحسن همتي وحسين نوش أبادي أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي.

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