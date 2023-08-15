إتمام أول صفقة نفطية بين الإمارات والهند.. بالروبية الهندية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها دفعت مؤسسة النفط الهندية "IOC.NS" الدفعة الأولى في الصفقة لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، بالعملة الوطنية الهندية، وفقا لبيان صادر عن السفارة الهندية في الإمارات العربية المتحدة.

وكانت الهند وقعت في يوليو الفائت، اتفاقية مع دولة الإمارات تسمح لها بتسوية المعاملات التجارية بالروبية بدلا من الدولار الأمريكي، كما اتفق البلدان على إنشاء آلية دفع فورية لتسهيل تحويل الأموال عبر الحدود.

وذكر بيان صادر عن بنك الاحتياطي الهندي حينها، أن الاتفاقيتين ستتيحان "معاملات ومدفوعات سلسة عبر الحدود، وتعززان المزيد من التعاون الاقتصادي"، علما أن الهند حاليا تدفع مقابل النفط الإماراتي بالدولار.

وتعد الهند ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم.

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