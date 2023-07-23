اوبك: قيمة صادرات النفط الخام الايراني تخطت الـ 42 مليار دولار خلال 2022

وافادت وكالة مهر للانباء، انه اوضحت المجلة، ان قيمة الصادرات الايرانية للخام في 2022، بلغت 42 مليارا و600 مليون دولار؛ ما يشير الى حصول نمو مقارنة بالاعوام 2021 بواقع 25 مليارا و500 مليون دولار، و2020 بقيمة 7 مليارات و900 مليونا، و2019 بواقع 19 مليارا و400 مليون دولار.

من جانب اخر، اعلنت دائرة معلومات الطاقة الامريكية في اخر تقرير لها، ان "الجمهورية الاسلامية الايرانية تحتل المركز الخامس بين الدول الاعضاء في منظمة اوبك، بعد ان سجلت 54 مليار دولار من ايرادات بيع الخام في 2022"؛ على حد الدائرة الامريكية.

وعودة الى تقرير منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، فقد سجل حجم انتاج النفط الخام في ايران خلال العام 2022 م، نموا وقدره 161 الف برميل، مقارنة بالعام الذي سبقه.

ووفقا لهذه المعلومة، بلغ اجمالي انتاج الخام في البلاد خلال شهر يونيو 2022، نحو مليونين و554 الف برميل.

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