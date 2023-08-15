قائد الحرس الثوري في محافظة فارس يكشف تفاصيل جديدة عن هجوم شاهجراغ الارهابي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد الحرس الثوري في محافظة فارس العميد "يد الله بوعلي" تحدث عن زوايا أخرى للهجوم الإرهابي الذي وقع في مرقد شاهجراغ، وقال، ان الهجوم الإرهابي وقع انطلاقاً من أحد الأبواب الفرعية في الجهة الجنوبية من مرقد شاهجراغ، وجب أن نعلم أن هذه الحوادث لا تنفذ من قبل شخص واحد، بل من قبل شبكة تابعة لأخرى رئيسية في خارج البلد وترتبط بالنهاية بالصهاينة.

وأضاف: ان هذا الإرهابي كان متواجدا في شيراز منذ شهر بشكل سري بالقرب من المرقد، وفي يوم الحادث دخل المرقد من البوابة بطريقة هجومية حيث استغرق الأمر أقل من 40 ثانية منذ بداية الهجوم حتى القبض عليه.

وأشار إلى أن هذا الإرهابي كان بحوزته سلاح قوي و8 مخازن، وقال، قام الارهابي بعد الدخول إلى المرقد من باب الخروج، باطلاق النار على الخدام والحراس، وبعد دخوله باحة المرقد يواجه امرأة ومن ثم يطلق النار على هذه المرأة من مسافة بعيدة.

وأشار إلى أن عددا من الحراس يقومون دائما بدوريات في المرقد، توجه الحراس عندما سمعوا أصوات إطلاق النار، إلى باب المهدي واطلقوا النار على الإرهابي ومنعوه من الذهاب إلى داخل المرقد.

وأضاف، تم العثور على بنزين وولاعة في حقيبة الإرهابي، وتابع: تشتت انتباه الإرهابي بعد إطلاق الحارس في الداخل النار عليه، فقام أحد خدام المرقد بتثبيته على الأرض من الخلف، ووصل الحراس إلى الإرهابي في أقل من 4 ثوان، وتم القبض عليه.

وكان رئيس عدلية محافظة فارس، أعلن أمس الإثنين، اعتقال 10 أشخاص يشتبه بعلاقتهم بالهجوم الإرهابي الذي وقع الليلة الماضية في مرقد شاه جراغ (ع) في مدينة شيراز.

وأكد رئيس عدلية محافظة فارس أن جميع المعتقلين هم أجانب.

وأدى هجوم إرهابي استهدف، مرقد السيد أحمد بن موسى (ع) "شاه جراغ"، مساء الأحد إلى استشهاد شخصين وإصابة 7 آخرين فيما ألقي القبض على الإرهابي منفذ العملية.

وكان مرقد "شاهجراغ" قد تعرض لهجوم ارهابي يوم 26 اكتوبر العام الماضي ما أدى إلى استشهاد 13 شخصا وإصابة أكثر من 20 آخرين، فيما لقي الارهابي منفذ العملية حتفه وتم قبل شهر تنفيذ حكم الاعدام بحق إرهابيين اثنين ضالعين فيه.

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