مندوب ايران يلتقي امين لجنة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى سفير ومندوب ايران الدائم الجديد لدى مكتب الامم المتحدة في جنيف رضا نجفي اليوم الاربعاء الامين التنفيذي للجنة التمهيدية لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (CTBT) روبرت فلويد.

وقدم نجفي في اللقاء، اوراق اعتماده لـ فلويد وبحث معه في التعاون بين ايران وهذه المنظمة.

وشرح روبرت فلويد، الأنشطة الاخيرة لامانة اللجنة التمهيدية لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية واعطى ايضاحات حول البرامج المستقبلية للامانة.

اما مندوب وسفير ايران الدائم رضا نجفي فقد تحدث عن التعاون في المجالات ذات الصلة بانشطة اللجنة التمهيدية لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.