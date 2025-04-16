ينبغي أن تصبح إيران مثل سورية..ولا خيار عسكري لدى ترامب ضد إيران يمكن تنفيذه بسهولة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ترامب غير مهتم بالحرب مع إيران؛ خاصةً في ظلّ الاضطراب الاقتصادي العالمي الحالي، إذ قد تكون للحرب عواقب وخيمة. فإذا استهدفت إيران منشآت نفطية في المنطقة، وتعطل تدفق صادرات النفط من الخليج العربي، فسيُلحق ذلك أضرارًا بالغة بالاقتصاد العالمي.

وأضاف أن ترامب لا يرغب بحرب مع إيران خاصةً في ظل الاضطراب الاقتصادي العالمي الحالي، إذ قد تكون للحرب عواقب وخيمة. فإذا استهدفت إيران منشآت نفطية في المنطقة، وتعطل تدفق صادرات النفط من الخليج الفارسي، فسيُلحق ذلك أضرارا بالغة بالاقتصاد العالمي.

وأضاف في الوقت الحالي تؤثر ضغوط التعريفات الجمركية أيضا على الاقتصاد العالمي، والحرب مع إيران قد تجعل هذا الوضع أكثر خطورة. متابعا ترامب في وضع صعب؛ فهو لا يملك طريقا واضحا للتوصل إلى اتفاق مع إيران ولا خيار عسكري ضد إيران يمكن تنفيذه بسهولة.



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