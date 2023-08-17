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١٧‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ١٢:١٣ م

الإمام الخامنئي(دام ظله):

حرس الثورة الإسلامية أكبر مؤسسة مكافحة للإرهاب على مستوى العالم

حرس الثورة الإسلامية أكبر مؤسسة مكافحة للإرهاب على مستوى العالم

صرح قائد الثورة الإسلامية، آيه الله السيد علي خامنئي (دام ظله)، لدى لقائه أعضاء المجلس الأعلى لقادة حرس الثورة الإسلامية، بأن الحرس الثوري أكبر مؤسسة مكافحة للإرهاب على مستوى العالم، مضيفاً: من أهم مساعي العدو هو تشويه صورة هذه المؤسسة. 

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الإمام الخامنئي (دام ظله)، أكد في كلمته، لدى استقباله أعضاء المجلس الأعلى لقادة حرس الثورة الإسلامية، أن من الأجزاء المهمة في نشاط العدو تشويه سمعة حرس الثورة الإسلامية، وتشويه سمعة قوات التعبئة "الباسيج".

وأضاف سماحته: لماذا يسعون لذلك؟ لأن حرس الثورة جذاب، وقوات التعبئة أيضاً جذّابة، وهذا الانجذاب يجعلهم قلقين ومربكين، ولذلك يستخدمون الشائعات والأخبار الكاذبة، وأنواع الحيلة والخدع لتشويه سمعة حرس الثورة.

وأضاف سماحته في هذا الصدد: الحرس الثوري الايراني أكبر مؤسسة مستقلة مكافحة للارهاب في العالم، ولاتوجد مؤسسة عسكرية في العالم بنفس السلامة المعنوية والاخلاقية والسياسية التي تتمتع بها مؤسسة الحرس.

يتبع...

رمز الخبر 1936002

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