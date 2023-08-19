العميد حاجي زاده: قوات حرس الثورة تسعى لتحسين قوتها الصاروخية وصناعة المسيرات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد حاجي زاده في الدورة الرابعة والعشرين للجمعية العليا لقيادات حرس الثورة الاسلامية الإيرانية، في إشارة إلى القوة الصاروخية والطائرات المسيرة لهذه القوة، نسعى الى ترقية صواريخنا وطائراتنا المسيرة قدر الإمكان.

وبمقارنة القوة الدفاعية لإيران الإسلامية خلال الحرب المفروضة بالوضع الحالي، قال قائد سلاح الجو في حرس الثورة الاسلامية الإيرانية: ذات يوم كان العدو في موقع هجومي وكنا قلقين بشأن الدفاع. لكننا اليوم في موقع الهجوم وأعداؤنا يتطلعون إلى استكمال شبكة دفاعهم.

وأضاف: "اليوم، القوى العظمى التي لم نتمكن من التحدث معها من خلال عدة وسطاء، تطالبنا اليوم بشراء معدات متطورة ودفاعية".

وأشار العميد حاجي زاده إلى أن الغرب بقيادة الولايات المتحدة وحلفائها اليوم ينوون ضرب اقتصادنا. لذلك، يجب أن نحاول حل المشاكل الاقتصادية.

وتابع: اليوم حشد أعداؤنا بكل ما لديهم من تسهيلات وقدرات لمهاجمة إيران الإسلامية. في هذه الحالة، يكون حرس الثورة الاسلامية الإيرانية هو مساعد الحكومة ضد هجمات الأعداء وتحييد مؤامراتهم.

وأعرب العميد حاجي زاده عن "ضرورة تعرف الشباب وجيل اليوم بالتقدم من خلال شرح الجهاد" ، وقال: إن القوة الجوية لحرس الثورة الاسلامية الإيرانية مستعدة لدعم قوات التعبئة إلى جانب القوات الأخرى. لدينا إمكانية إظهار مقدار التقدم في مجالات الدفاع والفضا ، لتزويد قوات التعبئة بجزء من المعدات، حتى تتمكن من استخدام هذه القدرة لشرح الجهاد بين الشباب.

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